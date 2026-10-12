雞蛋買回家要不要洗？蛋裡有血能吃嗎？ 台農業部給答案

無論是洗選蛋或非洗選蛋，建議不要清洗，直接放入冰箱保存。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台農業部指出，雞蛋買回家通常不建議清洗，應直接冷藏保存；血斑蛋雖屬異常蛋但多半可食用，真正需丟棄的是裂殼後受黴斑污染的蛋。

不少民眾好奇，雞蛋 買回家，需不需要清洗？台灣農業部 透過食農教育資訊整合平台表示，無論是洗選蛋或非洗選蛋，建議不要清洗，直接放入冰箱保存。

至於雞蛋不可用水洗的原因？台農業部表示，若為洗選蛋，其已經過專業洗選，雞蛋是乾淨的，可以直接入冰箱保存。若為非洗選蛋，因雞蛋表層有保護層，可防止微生物汙染雞蛋。若在家用水洗，因家裡沒有像洗選蛋廠的專業清洗流程，不僅無法真正把蛋洗乾淨，有可能破壞蛋殼保護層，貯存期間有可能微生物生長而發生黴斑。

若於市場購買散蛋，台農業部表示，應挑選蛋殼完整且乾淨無髒汙雞蛋，回家後可用乾淨軟布輕輕擦拭後，置入冰箱保存，不可用水洗。

此外，若是雞蛋中有紅紅的血漬或黑點，台農業部表示，那些是母雞在排卵過程中血液或上皮組織移至蛋黃或蛋白處，並隨著蛋的形成而包覆在蛋內，稱之為血斑蛋或異物蛋，此類蛋種都為異常蛋。雖然為異常，並不影響食品安全，但會影響保存期限，少數發生，並於CAS洗選蛋標準中應予剔除。

台農業部表示，一般消費者最常遇到的異常蛋狀況是，因運輸而造成的裂殼蛋，因裂痕而於貯存期間受微生物黴斑汙染所致，稱之為黴斑蛋，這類的蛋則是建議不要食用。