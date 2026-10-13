提升炒蛋美味 添加這款百搭調味品是王道

提升炒蛋口感的方法很多，但真正的魔法食材是很多人食物儲藏室或冰箱裡都有的美乃滋。Image by Mario Cvitkovic from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，炒蛋加入美乃滋能增加脂肪與濕潤度，做出更滑嫩、濃郁的口感；建議以2比1比例嘗試，並可依喜好搭配其他配料。

提升炒蛋口感的方法很多，但真正的魔法食材是很多人食物儲藏室或冰箱裡都有的美乃滋。Foodie報導，美乃滋或許就是做出最美味的炒蛋關鍵，炒蛋時加入的油脂能讓成品口感更滑嫩和濕潤，還有濃郁口感，有網友試過後直呼吃起來實在是太棒了。

雖然名聲好壞參半，美乃滋其實就只是蛋、脂肪和少許檸檬汁均勻乳化後的混合物，炒蛋時，在鍋裡添加的油脂能創造出神奇的美味，炒出來的蛋不但沒有美乃滋的味道，吃起來不會像橡膠一樣且更濕潤，更棒的是油脂能帶來濃郁風味，讓炒蛋比之前做的更絲滑。

一名YouTube創作者炒蛋時，加入鮮奶油的蛋明顯比完全沒加脂肪的蛋更濃稠滑順，且呈現出更多如枕頭般蓬鬆的蛋花，不過美乃滋的脂肪量比鮮奶油更多，為了測試這一點，一名美食部落客在Instagram上用微波爐烹製加了美乃滋的炒蛋，他宣稱做出來的炒蛋風味濃郁、口感鬆軟，簡直完美。

Reddit上許多網友似乎都有這項共識，也就是要做出美味炒蛋，脂肪是王道，且越多越好。因此，不要吝嗇於在蛋中加入美乃滋並攪拌均勻，雞蛋 和美乃滋2比1是很不錯的比例，但最好還是根據自己的口味和喜好多嘗試幾次，找到最適合自己的作法。

也可以先在美乃滋中加一湯匙的水稀釋，這樣能讓美乃滋變稀，更容易攪拌，還能在炒蛋時增加鍋裡的蒸氣。當然，不是只能加美乃滋，如果喜歡起司或蔥花也可以加入，不過也有人說，最好等到快起鍋時再加鹽和胡椒。