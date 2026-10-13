提升炒蛋美味 添加這款百搭調味品是王道
報導指出，炒蛋加入美乃滋能增加脂肪與濕潤度，做出更滑嫩、濃郁的口感；建議以2比1比例嘗試，並可依喜好搭配其他配料。
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報導指出，炒蛋加入美乃滋能增加脂肪與濕潤度，做出更滑嫩、濃郁的口感；建議以2比1比例嘗試，並可依喜好搭配其他配料。
提升炒蛋口感的方法很多，但真正的魔法食材是很多人食物儲藏室或冰箱裡都有的美乃滋。Foodie報導，美乃滋或許就是做出最美味的炒蛋關鍵，炒蛋時加入的油脂能讓成品口感更滑嫩和濕潤，還有濃郁口感，有網友試過後直呼吃起來實在是太棒了。
雖然名聲好壞參半，美乃滋其實就只是蛋、脂肪和少許檸檬汁均勻乳化後的混合物，炒蛋時，在鍋裡添加的油脂能創造出神奇的美味，炒出來的蛋不但沒有美乃滋的味道，吃起來不會像橡膠一樣且更濕潤，更棒的是油脂能帶來濃郁風味，讓炒蛋比之前做的更絲滑。
一名YouTube創作者炒蛋時，加入鮮奶油的蛋明顯比完全沒加脂肪的蛋更濃稠滑順，且呈現出更多如枕頭般蓬鬆的蛋花，不過美乃滋的脂肪量比鮮奶油更多，為了測試這一點，一名美食部落客在Instagram上用微波爐烹製加了美乃滋的炒蛋，他宣稱做出來的炒蛋風味濃郁、口感鬆軟，簡直完美。
Reddit上許多網友似乎都有這項共識，也就是要做出美味炒蛋，脂肪是王道，且越多越好。因此，不要吝嗇於在蛋中加入美乃滋並攪拌均勻，雞蛋和美乃滋2比1是很不錯的比例，但最好還是根據自己的口味和喜好多嘗試幾次，找到最適合自己的作法。
也可以先在美乃滋中加一湯匙的水稀釋，這樣能讓美乃滋變稀，更容易攪拌，還能在炒蛋時增加鍋裡的蒸氣。當然，不是只能加美乃滋，如果喜歡起司或蔥花也可以加入，不過也有人說，最好等到快起鍋時再加鹽和胡椒。
因為美乃滋含有蛋與脂肪，能在炒蛋時提升滑嫩度、濕潤感與濃郁風味，讓成品更絲滑，甚至減少像橡膠般的口感。 文章建議可先用蛋和美乃滋2比1的比例嘗試，再依個人口味調整；若覺得太濃，也能先加1湯匙水稀釋，方便攪拌。 除了加美乃滋，也可加入鮮奶油、起司或蔥花增添風味；另外建議快起鍋時再加鹽和胡椒，較能保留蛋的滑順口感。
精華 FAQ
因為美乃滋含有蛋與脂肪，能在炒蛋時提升滑嫩度、濕潤感與濃郁風味，讓成品更絲滑，甚至減少像橡膠般的口感。
文章建議可先用蛋和美乃滋2比1的比例嘗試，再依個人口味調整；若覺得太濃，也能先加1湯匙水稀釋，方便攪拌。
除了加美乃滋，也可加入鮮奶油、起司或蔥花增添風味；另外建議快起鍋時再加鹽和胡椒，較能保留蛋的滑順口感。
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