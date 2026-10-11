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孢子甘藍微波5分鐘竟不苦 快手菜做法大公開

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孢子甘藍帶有特殊氣味及微苦口感，讓不少人想嘗試又怕踩雷。示意圖。（取材自pexe...
孢子甘藍帶有特殊氣味及微苦口感，讓不少人想嘗試又怕踩雷。示意圖。（取材自pexels.com@ Ellie Burgin）

AI摘要

文章摘要整理：

華人網友分享以微波爐5分鐘快速料理孢子甘藍，成功去除苦味並保留柔軟口感，帶動網友討論多種簡單吃法。

孢子甘藍帶有特殊氣味及微苦口感，讓不少人想嘗試又怕踩雷。一名在英國留學的小紅書華人網友「Lydia Says」近日為了消耗冰箱裡剩下的半袋孢子甘藍，抱著「不好吃就丟掉」的心情放進微波爐，沒想到加熱5分鐘後，成品不僅香氣十足、口感柔軟，原本擔心的苦味也幾乎消失，意外做出讓她想再吃一次的快手料理。

「Lydia Says」表示，家中冰箱剩下一些孢子甘藍，決定用最簡單的方式處理。完成後的風味與青花菜苗、蘆筍等蔬菜有些相似，適合喜歡這類蔬菜的人，全程只需要微波爐，不必另外汆燙或開火，約5分鐘即可完成。

做法首先將孢子甘藍對半切開，去掉最外層葉片及根部，再加入鹽、黑胡椒、少量砂糖與植物油拌勻。接著放入一小塊奶油；若使用平盤，可將奶油切成較小塊分散擺放，讓每顆孢子甘藍都能均勻沾上奶油。

準備完成後，以微波爐高火加熱2分半鐘，再加入約1至2匙牛奶，重新放回微波爐加熱2分半鐘即可。「Lydia Says」透露，清洗後不必刻意完全瀝乾，可保留些許水分再調味，讓蔬菜在加熱過程中維持濕潤。牛奶也有人改用蜂蜜，依照個人口味調整甜度與香氣。

簡單做法吸引不少網友表示準備復刻。有人原本習慣先將孢子甘藍汆燙，得知可以直接微波後相當驚訝，直呼省下不少步驟；也有網友分享，自己會將孢子甘藍水煮瀝乾，再撒上香辣調味粉，保留微苦又帶辣的口感。

其他吃法同樣引發討論，有人以奶油將切半的孢子甘藍煎至表面微焦，再加入調味料；也有人放入烤箱烤約15分鐘，搭配黑醋或巴薩米克醋膏，還可加入培根碎增添鹹香。另有網友推薦與肉類一起烘烤，讓蔬菜吸收肉汁。從微波、香煎到烘烤，這款常被嫌苦的蔬菜，只要改變調味及加熱方式，也能成為簡單又有飽足感的配菜。

精華 FAQ

  • 因為一名在英國留學的華人網友用微波爐處理剩餘孢子甘藍，只花5分鐘就做出香氣足、口感軟且幾乎不苦的成品，讓不少原本怕踩雷的人感到驚訝。

  • 先將孢子甘藍對半切開並去除外葉與根部，加入鹽、黑胡椒、少量砂糖和植物油拌勻，再放奶油微波2分半鐘，加入1到2匙牛奶後再加熱2分半鐘即可。

  • 文中提到可先水煮或汆燙後撒香辣調味粉，也有人用奶油香煎至微焦，或放進烤箱烤15分鐘後搭配黑醋、巴薩米克醋膏與培根碎，增加鹹香層次。

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