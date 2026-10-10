好市多新款原味酸種麵包 不加果乾堅果、切片抹奶油烤更香

好市多的蔓越莓及櫻桃莓果麵包在北美擁有不少支持者，帶有果乾甜味與紮實嚼勁，經過加熱後香氣更加明顯。麵包示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Nadin Sh ）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多新上架原味圓形酸種麵包，主打不加果乾堅果、甜度較低，獲試吃者與孩子好評，也引發網友討論不同口味偏好與加奶油烘烤的吃法。

好市多 (Costco )的蔓越莓及櫻桃莓果麵包在北美擁有不少支持者，帶有果乾甜味與紮實嚼勁，經過加熱後香氣更加明顯。近日一名居住美國的小紅書 網友「慢充人生」發現，賣場新上架一款圓形酸種麵包，不含果乾與堅果，味道相對單純，試吃後獲得她與孩子們一致好評，也為不喜歡過甜麵包的消費者提供另一種選擇。

「慢充人生」表示，自己原本很喜歡好市多的Cranberry及Cherry Berry口味，但隨著年紀增長，開始希望控制甜度，因此不再每次到賣場都購買。相較之下，新款的圓形酸種麵包(sourdough bread)沒有果乾帶來的額外甜味，也少了堅果口感，保留酸種麵包本身的麥香與嚼勁，甜度對她而言恰到好處。

在吃法方面，「慢充人生」建議先將圓形麵包切成薄片，再於麵包兩面放上少量奶油，放入氣炸鍋加熱數分鐘，烤至表面呈現微微焦黃色即可。經過加熱後，外層略帶酥脆，內部仍保有嚼勁，奶油融化後滲入麵包，能讓原本樸實的酸種風味更加濃郁，作為早餐或簡單點心都相當方便。

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部分網友仍對水果堅果系列情有獨鍾。有人表示，每年都會購買蔓越莓口味，今年看到Cherry & Pecan櫻桃核桃新品後也立即入手，甚至一次就能吃掉半顆，直呼讓人停不下來。「慢充人生」也認同，若沒有控制糖分的需求，蔓越莓及櫻桃莓果麵包塗上奶油烘烤後，確實會變得更加香甜。

另有網友特別喜歡新款酸種麵包的嚼勁，認為圓形外觀及烤後質地都很吸引人。不過，評價並非一面倒。一名加拿大網友表示，當地也能買到相關產品，但除了Cranberry Walnut蔓越莓核桃口味外，其他款式並不合胃口，甚至讓自稱「麵包腦袋」的她也難以接受。

從留言可見，好市多這系列麵包的喜好差異主要落在甜度、果乾配料與口感。喜歡香甜風味的人偏愛蔓越莓、櫻桃及堅果款；想減少甜味、偏好單純麥香者，則可留意原味酸種麵包。至於實際味道與嚼勁仍相當主觀，透過切片、抹奶油再烘烤，也成為不少網友提升風味的共同吃法。