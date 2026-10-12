加州網紅烤雞店插旗紐約 第1家明年中落腳皇后區

加州知名的「瘋狂烤雞」（El Pollo Loco）正展翅飛往紐約市開闢新天地。本報資料照片

AI摘要 文章摘要整理： 加州烤雞連鎖El Pollo Loco宣布2027年中在皇后區開出紐約首店，並計畫5年內新增15家門市；在高蛋白餐點需求帶動下，雞肉市場競爭也愈來愈激烈。

加州 知名的「瘋狂烤雞」（El Pollo Loco）正展翅飛往紐約市 開闢新天地。紐約郵報報導，這家主打新鮮、不冷凍、以柑橘與香料醃製後用明火炭烤的烤雞連鎖店近日宣布，將於2027年年中在皇后區 設立首家分店，這是總計15家新店中的第一家，其餘將在未來五年內陸續開幕。

該公司表示，此舉是回應消費者對採用優質食材製成的高蛋白餐點的興趣，其股價在過去一年已上漲超過40%。

執行長威廉斯（Liz Williams）表示，前進紐約對El Pollo Loco是個重要的里程碑，憑藉致力合作的加盟夥伴，以及已簽訂的首份租約，他們非常期待將El Pollo Loco五十年來一貫的炭火烤製風味與熱情服務，帶給東岸的消費者。

標榜健康路線的El Pollo Loco，最初於1975年在墨西哥創立，1980年在洛杉磯開設了第一家美國分店。該品牌目前在美國十個州（亞利桑納州、加州、科羅拉多州、愛達荷州、路易斯安納州、內華達州、新墨西哥州、德州、猶他州及華盛頓州）共有超過500家直營與特許經營餐廳。

隨著消費者對高蛋白質餐點需求的持續增加，這家烤雞連鎖店正面臨激烈競爭。麥當勞近日宣布，將在近200家餐廳推出手工裹粉炸雞，強化其雞肉產品品質；在牛肉價格居高不下之際，這家速食龍頭計畫於明年在全美及愛爾蘭測試這項雞肉餐點。

麥當勞已在芝加哥地區及周邊的數家門市，以及亞洲地區的1萬家門市，銷售手工裹粉雞柳與雞肉堡。執行副總裁吉兒·麥當勞（Jill McDonald）在上個月的投資簡報會中表示，手工裹粉雞肉產品是提升風味與品質的重要契機。

塔可鐘（Taco Bell）近期也透過雞塊擴充了餐點選項，這些雞塊採用雞胸肉，搭配辛香的墨西哥辣椒酪乳風味，並裹上玉米片碎與麵包粉，帶來充滿墨西哥風情的雞肉饗宴；目的在擴大年輕客群，並與福來雞（Chick-fil-A）、麥當勞及其他競爭對手一較高下。

塔可鐘前執行長馬克·金（Mark King）曾指出，他們的產品中很大一部分是牛肉，而Z世代消費者想要的是雞肉。