牛肋排(prime rib)。Image by Larry White from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 在家烤牛肋排可用金德牛肋排調味料增添鹹香、辛香與焦糖化外皮，正確抹料後靜置再烹調，能做出餐廳級風味。

在家做牛肋排(prime rib)的成本並不低，每磅價格約15元至20元。既然都投資了，料理時最好一次就成功，而關鍵就在調味，無論是醃料或乾式香料粉都能提味。若選擇乾式香料粉，普通雜貨店就能方便買到金德(Kinder's)牛肋排調味料(Kinder's Prime Rib Seasoning)，它是專為牛肋排設計的產品。

美食網站Chowhound報導，這款香料粉的成分包括海鹽、脫水大蒜、檸檬皮、辣椒、芥末籽、蔗糖及其他香料，風味層次豐富，很適合牛肋排。

鹽能帶出牛肉天然的鮮味，大蒜增添香氣與深度，辣椒來點辛辣，檸檬皮提供明亮清爽的柑橘味，芥末籽則帶有酸香和嗆辣口感，與肉味形成對比；糖則平衡所有鹹香風味，還能幫助肉表面上色，形成焦糖化的外皮。整體而言，堪稱是能做出餐廳級風味的全方位選擇。

一罐7.8盎司的大容量包裝售價約13元，相較於肉品價格，只要多花點小錢就能讓料理的風味與層次提升不少。牛肋排調味完後，通常還會剩下不少香料粉；這款香料也適用牛肉其他部位或不同肉類，甚至可用來調味烤蔬菜，當作牛肋排的配菜。

在調味與抹料方面，塗抹香料之前，先用紙巾把肉拍乾，這樣香料才能均勻附著；或是可先塗上融化奶油或橄欖油等不影響食物味道的中性油脂，不僅能幫助乾粉附著在肉上，也能襯托主角牛肉與香料本身的風味。

建議先在肉上刷一層薄薄的油脂，再撒上香料，用量要足，並以按摩方式將香料抹遍肉的每個表面，接著讓肋排靜置一至兩小時，再依個人喜好烹調。

一頓美味的牛排 晚餐，調味至關重要；香料粉不僅能讓牛肋排外層形成扎實的酥脆外皮，同時讓肉充分入味。選用金德牛肋排調味料這類風味均衡的乾式香料，並掌握正確的抹料方式，就不會浪費相對高價的牛肋排。

除了主餐外，餐點搭配迷迭香蒜香烤馬鈴薯與花椰菜苗，就能端出令賓客難忘的優雅晚餐。