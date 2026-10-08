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各家速食店10月新餐點 這5款粉絲最愛

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by Rene Santacruz from Pixabay
示意圖。Image by Rene Santacruz from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

美食網站Foodie盤點10月5款最受粉絲喜愛的速食限時新品，從漢堡、甜甜圈球到薯條、潛艇堡與氣泡飲，各家都以季節與話題口味搶市。

在不同季節，連鎖速食店總會推出新的限時餐點，這些期間限定的商品，讓人在嚐到平時買不到的食物時，倍增滿足感。放眼十月，美食網站Foodie挑選出最受粉絲們稱讚的5項餐點，不過，供應情況可能因地區而異。

1. 卡樂星（Carl's Jr.）的Angus Maximus牛肉堡

Angus Maximus的配料雖然沒有任何奇特之處，但依然相當出色；美國起司、洋蔥、醃黃瓜與特製醬汁，全都鋪在塗了奶油的麵包之間，加上兩片炭火烤製的牛肉餅。這款漢堡，對卡樂星具有雙重意義，不僅是該公司全新「漢堡革命」（burger revolution）計畫的首款限時商品，更是該公司現點現做漢堡的首次登場。這家總部位於加州的速食巨頭，正寄望新鮮與優質食材能掀起一波熱潮。

2. Krispy Kreme的吉拿甜甜圈球（Churro Donut Dots）

許多人喜愛Krispy Kreme的經典糖霜甜甜圈，但這款迷你甜甜圈球一口大小，更適合分享。就像吉拿棒一樣，裹著肉桂糖粉，搭配焦糖沾醬；不同於吉拿棒的是，它們是球狀。有粉絲表示，不必擔心甜甜圈球隔夜口感的問題，撐不到開車回家，在路上就被吃光了。

3. Del Taco的香辣起司肉醬薯條（Flamin' Hot Queso Loaded Fries）

Del Taco是少數幾家在早餐時段就能買到漢堡的得來速餐廳，但是一堆波浪切薯條，上面堆滿牛肉末、勁辣起司，以及番茄、酸奶油、起司絲和墨西哥辣椒等玉米片配料，簡直就是一場味覺盛宴。這款薯條比塔可鐘（Taco Bell）撒上調味粉的「Nacho薯條」更勝一籌，能沾著濃郁起司享用，也滿足無辣不歡者胃口。這款產品已在西岸連鎖店上市。

4. Firehouse Subs的火雞潛艇堡（Thanksgiving Turkey Sub）

Firehouse Subs近日透過社群媒體宣布，這款深受喜愛的季節限定餐點即將回歸，其靈感來自感恩節最棒的部分：剩菜。名廚伊娜·加滕（Ina Garten）總會提前數日準備感恩節大餐，但消費者現在就可以品嚐這款鋪滿火雞胸肉、餡料、蔓越莓醬和濃郁美乃滋的潛艇堡。或許有人會說現在吃還太早，但感恩節美食搭配萬聖節糖果，也是個好主意。

5. Dairy Queen的氣泡飲（Bubble Brew Sparkler）

當氣泡水、檸檬汁、血橙糖漿和冰涼泡沫攪拌在一起時，會發生什麼事？這款如魔法藥水般冒泡的氣泡飲是Dairy Queen十月「情迷（Spellbound）系列」的一部分，這款已於日前上市的飲品令粉絲驚喜，稱啜飲一口便能感受到清新氣息。

精華 FAQ

  • 文章整理美食網站Foodie挑選的10月5款熱門限時餐點，涵蓋漢堡、甜甜圈球、加料薯條、節慶潛艇堡與氣泡飲，重點在於各品牌的季節限定話題商品。

  • 它以美國起司、洋蔥、醃黃瓜與特製醬汁搭配兩片炭火烤牛肉餅，並採現點現做，是卡樂星新「漢堡革命」計畫的首款限時商品，主打新鮮與優質食材。

  • Del Taco推出辣味起司肉醬薯條，Firehouse Subs回歸感恩節火雞潛艇堡，Dairy Queen則以氣泡水、檸檬汁和血橙糖漿調成Bubble Brew Sparkler，主打清新季節感。

加州

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