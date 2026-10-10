麥當勞明年推手工裹粉炸雞 200分店當試點
麥當勞為搶回受通膨影響的顧客，計畫明年在美國和愛爾蘭試推手工裹粉炸雞，但新產品牽涉設備、空間與人力調整，能否成功仍取決於試點成果。
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麥當勞為搶回受通膨影響的顧客，計畫明年在美國和愛爾蘭試推手工裹粉炸雞，但新產品牽涉設備、空間與人力調整，能否成功仍取決於試點成果。
為了贏回受通膨影響的顧客，麥當勞計畫明年在美國和愛爾蘭將近兩百間分店推出手工裹粉炸雞，作為和競爭對手搶占市場的部分計畫，不過新產品在設備、員工工作和烹飪流程帶來挑戰，麥當勞表示目前正和加盟商合作，試圖解決相關問題。
紐約郵報（New York Post）報導，麥當勞已在芝加哥的部分門市和亞洲的一萬間門市推出手工裹粉雞柳條和三明治，這項計畫是為了迎戰如Chick-fil-A和 Raising Cane's等對手，兩間連鎖速食店的全美門市都有販售手工裹粉炸雞。
麥當勞上周公佈了一項多年期、85億元的支出計劃，發展雞肉產品是一大重點，因為消費者對不斷上漲的牛肉價格望而卻步，目標是在2030年前於全球雞肉產品取得1.5個百分點市佔率的增長。
麥當勞執行副總裁吉兒（Jill McDonald）在上周的投資人簡報中表示，手工裹粉炸雞是提升口味和品質的重要契機。
然而，對像麥當勞這樣一間講究出餐速度的餐廳來說，增加手工裹粉炸雞是一大挑戰，需要增加新設備、額外工位和更複雜的烹飪流程。
挑戰之一是在麥當勞店內找到放置新設備的空間。目前麥當勞的雞塊運抵店面時是裹好粉且半熟的冷凍狀態，員工要做的只有放入鍋中油炸後再裝盒就完成了，手工裹粉的雞肉運抵時則是醃漬好的冷凍生雞肉，因此餐廳需要增設解凍櫃，也要開闢額外的工作區，讓員工能為雞肉沾裹麵糊和麵包屑後再油炸。
手工裹粉炸雞不只需要空間，也需要時間。處理手工裹粉的員工因為會碰到生雞肉，在有交叉汙染的疑慮下無法協助廚房的其他工作如製作三明治，因此麥當勞需要增加工時。
麥當勞表示，名為「NEXT」的支出計畫包含營運和效率的改善，目標是重新分配麥當勞門市的勞動力，讓餐廳無需增加後場的員工來處理手工裹粉。
麥當勞執行副總裁兼全球首席資訊長萊斯（Brian Rice）說，8千間位於中國的門市已開始使用名為ArchIQ的全新人工智慧程式，該人工智慧程式可以在得來速車道替客人點餐，每周省下50小時的勞動力。
但推出手工裹粉炸雞仍是一大挑戰，漢堡王四年前就曾放棄過手工裹粉炸雞三明治，因為他們發現這項產品在所有餐廳推出以來製造太多混亂。
麥當勞表示，他們正與加盟商合作解決相關問題，任何新雞肉產品的更大規模推廣都取決於試點計畫的成功。
麥當勞計畫明年先在美國和愛爾蘭近200家分店試點推出手工裹粉炸雞，作為擴大雞肉產品與搶占速食市場的重要一步，後續是否全面鋪開要看試點表現。 因為手工裹粉炸雞需要額外設備、解凍與裹粉空間，製作流程也更複雜；員工還可能因接觸生雞肉而無法兼做其他工作，導致後場工時與管理壓力上升。 麥當勞希望透過提升雞肉產品來對抗Chick-fil-A與Raising Cane's等對手，並回應牛肉價格上漲造成的消費壓力；公司也設定2030年前全球雞肉市占增加1.5個百分點。
精華 FAQ
麥當勞計畫明年先在美國和愛爾蘭近200家分店試點推出手工裹粉炸雞，作為擴大雞肉產品與搶占速食市場的重要一步，後續是否全面鋪開要看試點表現。
因為手工裹粉炸雞需要額外設備、解凍與裹粉空間，製作流程也更複雜；員工還可能因接觸生雞肉而無法兼做其他工作，導致後場工時與管理壓力上升。
麥當勞希望透過提升雞肉產品來對抗Chick-fil-A與Raising Cane's等對手，並回應牛肉價格上漲造成的消費壓力；公司也設定2030年前全球雞肉市占增加1.5個百分點。
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