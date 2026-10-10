麥當勞明年推手工裹粉炸雞 200分店當試點

麥當勞計畫明年在美國和愛爾蘭將近兩百間分店推出手工裹粉炸雞，作為和競爭對手搶占市場的部分計畫。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 麥當勞為搶回受通膨影響的顧客，計畫明年在美國和愛爾蘭試推手工裹粉炸雞，但新產品牽涉設備、空間與人力調整，能否成功仍取決於試點成果。

為了贏回受通膨影響的顧客，麥當勞 計畫明年在美國和愛爾蘭將近兩百間分店推出手工裹粉炸雞 ，作為和競爭對手搶占市場的部分計畫，不過新產品在設備、員工工作和烹飪流程帶來挑戰，麥當勞表示目前正和加盟商合作，試圖解決相關問題。

紐約郵報（New York Post）報導，麥當勞已在芝加哥 的部分門市和亞洲的一萬間門市推出手工裹粉雞柳條和三明治，這項計畫是為了迎戰如Chick-fil-A和 Raising Cane's等對手，兩間連鎖速食店的全美門市都有販售手工裹粉炸雞。

麥當勞上周公佈了一項多年期、85億元的支出計劃，發展雞肉產品是一大重點，因為消費者對不斷上漲的牛肉價格望而卻步，目標是在2030年前於全球雞肉產品取得1.5個百分點市佔率的增長。

麥當勞執行副總裁吉兒（Jill McDonald）在上周的投資人簡報中表示，手工裹粉炸雞是提升口味和品質的重要契機。

然而，對像麥當勞這樣一間講究出餐速度的餐廳來說，增加手工裹粉炸雞是一大挑戰，需要增加新設備、額外工位和更複雜的烹飪流程。

挑戰之一是在麥當勞店內找到放置新設備的空間。目前麥當勞的雞塊運抵店面時是裹好粉且半熟的冷凍狀態，員工要做的只有放入鍋中油炸後再裝盒就完成了，手工裹粉的雞肉運抵時則是醃漬好的冷凍生雞肉，因此餐廳需要增設解凍櫃，也要開闢額外的工作區，讓員工能為雞肉沾裹麵糊和麵包屑後再油炸。

手工裹粉炸雞不只需要空間，也需要時間。處理手工裹粉的員工因為會碰到生雞肉，在有交叉汙染的疑慮下無法協助廚房的其他工作如製作三明治，因此麥當勞需要增加工時。

麥當勞表示，名為「NEXT」的支出計畫包含營運和效率的改善，目標是重新分配麥當勞門市的勞動力，讓餐廳無需增加後場的員工來處理手工裹粉。

麥當勞執行副總裁兼全球首席資訊長萊斯（Brian Rice）說，8千間位於中國的門市已開始使用名為ArchIQ的全新人工智慧程式，該人工智慧程式可以在得來速車道替客人點餐，每周省下50小時的勞動力。

但推出手工裹粉炸雞仍是一大挑戰，漢堡王四年前就曾放棄過手工裹粉炸雞三明治，因為他們發現這項產品在所有餐廳推出以來製造太多混亂。

麥當勞表示，他們正與加盟商合作解決相關問題，任何新雞肉產品的更大規模推廣都取決於試點計畫的成功。