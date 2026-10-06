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夏威夷披薩加鳳梨 靈感來自這道中國菜

編譯周靜芝/即時報導
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夏威夷披薩。Image by denithy from Pixabay
夏威夷披薩。Image by denithy from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

夏威夷披薩雖以美國州名命名，卻源自加拿大餐廳創意，據稱靈感來自糖醋雞丁；然而它至今仍是各界爭論不休的熱門口味。

儘管是以美國第50個州命名，但許多人不知道夏威夷披薩其實來自加拿大

美食網站Foodie報導，希臘裔的潘諾普洛斯（Sotirios "Sam" Panopoulos）於1962年與兩位兄弟在安大略省查塔姆（Chatham）開餐廳時，除了以義大利披薩為號召外，當他第一次品嚐到糖醋雞丁時，靈光一現決定將搭配的鳳梨，加入餐廳所供應的披薩中；而據傳之所以命名為「夏威夷披薩」，是取自他所使用的鳳梨罐頭品牌。

潘諾普洛斯真的是第一個在披薩上加鳳梨的人嗎？此事尚無定論，有些社群媒體用戶聲稱挖掘出50年代的菜單，上面顯示還有其他鳳梨披薩，甚至還有「夏威夷披薩」；然而相關證據極少，且毫無疑問的是，潘諾普洛斯確實讓鳳梨披薩廣為流傳，因此絕大部分功勞理應歸他。

人們對鳳梨披薩喜惡參半

與跨過邊境後仍念念不忘的加拿大熱門速食連鎖店不同，確實有部分消費者希望潘諾普洛斯的鳳梨披薩能一直被鎖在加拿大，或者像情境喜劇「蓋里甘的島」（Gilligan's Island）中的落難者般，被困在南太平洋的某座荒島上。

民調網站YouGov曾深入探究英國人對鳳梨、披薩，以及披薩上加鳳梨的看法。雖然受訪者84%喜歡披薩，82%喜歡鳳梨，但只有53%的人喜歡披薩上的鳳梨；儘管是微弱多數，但很難忽視一個事實：多達47%的受訪者不喜歡夏威夷披薩這個點子。

反對在披薩上加鳳梨的論點稱，鳳梨是酸的，番茄醬也是酸的，兩者結合對某些人可能有點過頭；此外，鳳梨質地濕潤，有些人就是不喜歡這種口感疊在起司上的感覺。

有趣的是，鳳梨披薩已傳入「正宗」披薩的發源地義大利，而有些義大利人其實非常喜歡它。不論如何，至少有一點很明確，夏威夷披薩的故事，不僅有國際淵源，更引發眾多議論。

精華 FAQ

  • 報導指出，夏威夷披薩來自加拿大安大略省查塔姆，發明者是希臘裔餐廳老闆潘諾普洛斯。他在1962年與兄弟開店時，將鳳梨加入披薩，讓這種口味開始流傳。

  • 文章稱，他第一次品嚐糖醋雞丁後受到啟發，認為酸甜風味可以和披薩結合，因此把鳳梨加進餐廳供應的披薩中，意外做出後來廣受討論的夏威夷披薩。

  • 反對者認為鳳梨和番茄醬同樣偏酸，口味可能過重，而且鳳梨濕潤的口感會影響起司；但也有不少人喜歡，甚至在義大利也能見到支持者。

夏威夷 義大利 加拿大

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