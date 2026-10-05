泡麵到底「煮還泡」好吃？五千人論戰關鍵在口感 折衷派曝1招兼顧

網友熱議泡麵做法，分成「煮麵派」與「泡麵派」，有人堅持煮過才會爽滑入味，也有人只愛熱水泡出的硬芯與麥香，雙方各有理由。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Gundula Vogel）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 泡麵派重視硬芯與麥香，主張熱水短時間沖泡即可入口。

泡麵派重視硬芯與麥香，主張熱水短時間沖泡即可入口。 重點二： 煮麵派認為滾煮後更Q彈入味，還能加料提升湯頭層次。

煮麵派認為滾煮後更Q彈入味，還能加料提升湯頭層次。 重點三：留言提出先煮湯料再下麵，或分開泡麵與煮湯的折衷法。

泡麵 應該直接沖熱水，還是放進鍋裡煮？一名網友「xth」近日在小紅書 拋出問題「所以是煮麵好吃，還是泡麵好吃」，看似簡單的日常選擇，意外引來近5000則留言。網友迅速分成「煮麵派」與「泡麵派」，有人堅持煮過才會爽滑入味，也有人只愛熱水泡出的硬芯與麥香，雙方各有理由。

支持煮麵的網友認為，麵條經過滾水加熱後會呈現微微透明的狀態，口感更加Q彈，湯頭也能與調味料充分融合。尤其韓式泡麵或較厚的麵體，泡與煮的差異更加明顯。煮麵還能加入雞蛋、青菜、香菇、丸子、火腿及肉片，不但內容更豐富，蔬菜與蛋煮過的湯也更有層次。

「泡麵派」則追求略帶硬芯的口感，認為麵體只要能攪散就應立刻開吃，泡得太久便會軟爛失去嚼勁。有人甚至只用熱水泡30秒，也不蓋上碗蓋，享受麵條外軟內脆及濃郁麥香；還有人坦言，每碗泡麵只有前半段最好吃，一旦剩餘麵條吸湯變軟，就會立刻失去食慾。

也有網友提出折衷方法，先將湯底、丸子及青菜煮熟，最後才放入麵餅，水再次沸騰後立即關火，再利用餘溫燜一下。這種方式介於泡與煮之間，既能讓湯頭入味，也能保留麵條彈性。另一派則選擇把麵單獨泡軟、另外煮湯，食用前再組合，兼顧硬麵口感與濃郁湯底。

綜合留言來看，答案與麵體種類及個人喜好有關。桶裝細麵多適合沖泡，袋裝或韓式粗麵則較耐煮；真正影響口感的關鍵不是「泡或煮」，而是加熱時間。喜歡硬芯者應縮短時間，偏愛柔軟入味則可多煮片刻。至於健康考量，無論採用哪種方式，都可酌量減少調味包與湯汁攝取，並加入蛋白質及蔬菜，讓一碗泡麵吃得更均衡。