買義大利麵前先看成分表 想吃彈牙勁道口感一定要有這原料
專家建議挑選義大利麵時先看成分表，首項若是杜蘭粗粒小麥粉，通常代表麵條更勁道、耐煮且更能吸附醬汁。
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專家建議挑選義大利麵時先看成分表，首項若是杜蘭粗粒小麥粉，通常代表麵條更勁道、耐煮且更能吸附醬汁。
買食品時，食材或成分非常重要，自由撰稿人、註冊營養師哈絲（Sara Haas）說，她採買食物時一定先看包裝上的成分表，特別是預製的穀物製產品如義大利麵條，她在為Simply Recipes撰寫的報導中表示，她買義大利麵條時，只買成分表第一項是「杜蘭粗粒小麥粉」（durum wheat semolina）的產品，其他一律不買，因為用該成分做出的義大利麵條口感完美、麵條勁道且煮後不會軟爛。
哈絲說，大多數的義大利麵條都是以杜蘭小麥製成，這是一種小麥的品種，質地比小麥硬，可以磨成杜蘭粗粒小麥粉或杜蘭小麥粉（durum wheat flour），兩者的差別在於杜蘭小麥的處理精細程度，義大利麵品牌路莫（Rummo）美國子公司總裁安東尼奧（Antonio Rummo）說，杜蘭粗粒小麥粉顆粒較粗，是專門為製作義大利麵研磨的，通常在食品包裝上會被寫為「durum wheat semolina」，有時候可能只寫成「durum semolina」。
主廚、專門生產義大利麵和橄欖油的品牌寇拉維塔（Colavita）品牌大使波利齊（Federico Polizzi）說，杜蘭小麥粉經過更精細的研磨直到變成柔軟細膩的粉末，質地類似烘焙蛋糕的通用麵粉，其質地和結構讓它更適合用於製作義大利生麵、披薩麵糰和麵包，義大利生麵是未經完全乾燥、保留部分天然水分的義大利麵。
哈絲說，用杜蘭粗粒小麥粉做成的義大利麵煮過後不會軟爛，吃起來很好吃；波利齊說，粗磨的小麥富含蛋白質，可以發展成強勁的麩質網狀結構，而麩質就是做出完美、勁道彈牙且煮後不軟爛的秘訣，粗粒小麥粉較有顆粒感的質地也會讓乾義大利麵表面略微粗糙，醬汁能更好地吸附在麵條上，「基本上，杜蘭粗粒小麥粉是區分普通義大利麵和優質義大利麵的關鍵」。
安東尼奧說，義大利麵是一種簡單美味的食物，僅由小麥和水製成，配料的精簡、原物料的品質及製作過程中投入的耐心，才是決定最終品質的關鍵，千萬別吃到普通義大利麵就感到滿足，購買義大利麵時一定要閱讀成分表，確認第一項寫的是杜蘭粗粒小麥粉，優質的義大利麵能維持形狀，口感勁道有嚼勁，這只有杜蘭粗粒小麥粉能做到。
應優先確認第一項是否為「杜蘭粗粒小麥粉」或「durum wheat semolina」，因為這通常代表麵條原料較適合製作乾義大利麵，口感更佳且不易煮爛。 因為它顆粒較粗、蛋白質含量高，能形成較強的麩質網狀結構，使麵條更Q彈、耐煮不軟爛，且表面略粗糙，醬汁也更容易附著。 杜蘭小麥粉研磨更細，質地較柔軟，較適合做義大利生麵、披薩麵糰和麵包；杜蘭粗粒小麥粉則是專為乾義大利麵研磨，更能保留彈性與嚼勁。
精華 FAQ
應優先確認第一項是否為「杜蘭粗粒小麥粉」或「durum wheat semolina」，因為這通常代表麵條原料較適合製作乾義大利麵，口感更佳且不易煮爛。
因為它顆粒較粗、蛋白質含量高，能形成較強的麩質網狀結構，使麵條更Q彈、耐煮不軟爛，且表面略粗糙，醬汁也更容易附著。
杜蘭小麥粉研磨更細，質地較柔軟，較適合做義大利生麵、披薩麵糰和麵包；杜蘭粗粒小麥粉則是專為乾義大利麵研磨，更能保留彈性與嚼勁。
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