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好市多龍蝦尾炒年糕爆香 她讚年糕吸滿鮮味

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好市多冷凍龍蝦尾除了焗烤、奶油香煎，還能搭配中式年糕料理。示意圖，非新聞事件圖。...
好市多冷凍龍蝦尾除了焗烤、奶油香煎，還能搭配中式年糕料理。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Kindel Media ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多冷凍暖水龍蝦尾可炒年糕，吸附醬汁特別入味。
  • 重點二：華人網友分享作法，先煎龍蝦再炒香料與年糕燜煮。
  • 重點三：留言對龍蝦尾評價兩極，年糕泡水充分是口感關鍵。

好市多(Costco)冷凍龍蝦尾除了焗烤、奶油香煎，還能搭配中式年糕料理。一名居美華人「Alice愛麗絲大鯨魚」近日在小紅書分享「龍蝦尾炒年糕」食譜，表示龍蝦肉經煎煮後口感鮮甜，年糕吸收龍蝦、雞湯與醬汁的味道，軟糯入味，甚至比龍蝦本身更受歡迎，讓她吃完直呼年糕準備得不夠多。

Alice使用好市多販售的Wild Warm Water Lobster Tails，搭配提前浸泡2至4小時的年糕，以及薑絲、蒜末、蔥與澱粉。調味料則準備醬油、蠔油、糖、鹽及雞汁或雞湯。龍蝦尾洗淨後，用廚房剪刀沿著外殼及關節剪成小塊，再擦乾表面水分，將裸露的龍蝦肉均勻裹上薄薄一層澱粉。

料理時，鍋中加入稍多的油，以中大火將龍蝦煎至外殼轉紅、表面微微金黃後先盛起。接著利用鍋內底油炒香薑、蒜及蔥，再放回龍蝦翻炒，加入兩匙醬油、適量蠔油、少量糖與鹽，最後倒入泡軟的年糕，使食材均勻裹上醬汁。

Alice再加入適量雞汁或雞湯，蓋鍋燜煮約2分鐘，待年糕變軟後開蓋收汁，起鍋前撒上蔥段。她認為，龍蝦裹粉後能減少水分流失，而年糕則將濃縮湯汁全部吸收，是整道料理最精華的部分。不過，實際烹煮時間仍應依龍蝦塊大小調整，確認肉質完全熟透後再食用。

留言區對好市多這款暖水龍蝦尾評價兩極。有人認為冷凍後缺乏鮮甜味，肉質不夠Q彈，甚至帶有較重鹹味與水感，偏好紅殼冷水龍蝦或波士頓龍蝦；也有人嫌售價偏高，估算整鍋成本可能達80美元。Alice則表示，當地已很久沒見到波士頓龍蝦，雖然冷凍龍蝦尾風味不及活龍蝦，但以炒年糕方式料理仍相當好吃。另有網友提醒，年糕若煮後仍硬得像塑膠，關鍵可能在於事前充分泡水。

▲ 影片來源：Facebook＠Costco Wonders（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 先將龍蝦尾剪塊、擦乾並裹薄粉煎香，再炒薑蒜蔥與調味料，接著加入泡軟年糕和雞湯燜煮，最後收汁起鍋即可。

  • 她認為龍蝦尾煎過後鮮味更明顯，而年糕會完整吸收龍蝦、雞湯與醬汁的精華，口感軟糯又入味，甚至比龍蝦更受歡迎。

  • 部分網友嫌冷凍後不夠鮮甜、肉質偏水且價格不低，也有人偏好冷水龍蝦；但作者仍認為用來炒年糕很合適，並提醒年糕要先充分泡水。

好市多 華人 小紅書 Costco

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