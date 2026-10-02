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她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

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台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味...
台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

小紅書網友帶家人盲吃11款台灣鳳梨酥，結果小潘鳳凰酥與台北犁記鳳梨松子酥最受好評，但口味偏好仍因甜度、果酸與保存狀態而異。

台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。一名小紅書網友「沈同學」近日邀請父母進行鳳梨酥測評，依序品嘗微熱山丘、佳德、犁記、小潘、郭元益、新東陽及舊振南等品牌共11款產品，最終由小潘蛋糕坊鳳凰酥與台北犁記鳳梨松子酥獲得全家一致推薦。

首先登場的微熱山丘土鳳梨酥帶有明顯酸味，外皮類似曲奇，但家人認為質地偏乾、份量較有飽足感。佳德經典鳳梨酥因加入較多冬瓜餡，口感柔軟，整體卻被評為特色不夠突出；蔓越莓鳳梨酥的果味則過於強烈，反而蓋過原本的鳳梨風味。不過，佳德仍是熱門伴手禮，「沈同學」也提到家人過去赴台時，曾一次帶回整箱。

台北犁記鳳梨松子酥成為本次亮點，剛入口時松子味不算突出，咀嚼後堅果香逐漸浮現，與鳳梨餡形成豐富層次，被認為比蔓越莓搭配更加自然。小潘蛋糕坊鳳凰酥則以蛋黃、冬瓜鳳梨餡取勝，甜鹹平衡、不乾也不油，加上價格相對實惠，成為首次獲得全員一致好評的產品。

郭元益經典鳳梨酥顏色較深，但口感偏乾，入口後容易吸走口中水分；土鳳梨酥則能吃到較明顯的果肉顆粒，評價優於經典款。犁記無花果鳳梨酥因無花果味道過重，被認為喧賓奪主；犁記土鳳梨酥雖然偏甜，仍獲媽媽肯定，認為鳳梨味較為正統。新東陽鳳梨酥則因香草雜味及切面、口感不理想，被「沈同學」一家列為全場最不喜歡的一款；最後登場的舊振南也被評為味道偏淡，未能獲得青睞。

留言區對結果出現不同看法。多名網友認同小潘鳳凰酥「好吃到要命」，也有人力挺微熱山丘、佳德與舊振南，稱舊振南是心中的「白月光」，台灣本地版本尤其出色。另有網友推薦日出、一福堂、台中俊美、基隆李鵠及承繼等品牌。

整體而言，偏好蛋黃甜鹹口感可選小潘，喜歡堅果層次可嘗試犁記松子酥；若偏愛酸味與果肉感，微熱山丘及郭元益土鳳梨酥則可能更合口味。測評終究受到甜度偏好、購買通路與保存狀態影響，並無絕對排名。

精華 FAQ

  • 測評共吃了11款，包含微熱山丘、佳德、犁記、小潘、郭元益、新東陽、舊振南等品牌的經典款、土鳳梨酥、松子酥、無花果酥與鳳凰酥。

  • 小潘蛋糕坊鳳凰酥與台北犁記鳳梨松子酥獲得一致推薦。前者甜鹹平衡、不乾不油且價格實惠；後者松子與鳳梨餡層次分明，堅果香自然。

  • 微熱山丘偏酸且較乾，佳德口感柔軟但特色不夠，郭元益土鳳梨酥較有果肉感，新東陽與舊振南則較不受青睞，顯示鳳梨酥仍很看個人口味。

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