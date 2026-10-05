Yelp 2026全美最佳新餐廳 紐約市2家入選前十

示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： Yelp公布2026全美最佳新餐廳榜單，紐約市的Limusina與Ambassadors Clubhouse分列第3與第10，反映當地新餐飲的多元與高人氣。

美食評價網站Yelp公布「2026全美最佳新餐廳」榜單，紐約市 有兩家餐廳擠進前十名，分別是排名第三的墨西哥 餐廳Limusina，以及排名第十的印度 餐廳Ambassadors Clubhouse，展現美食之都在今年新開餐廳中的強勁實力與多元文化。

紐約郵報報導，Yelp根據龐大的使用者評論數據與餐廳在當地的名聲，排列出全美最值得造訪的新興餐飲據點。

Yelp數據顯示，過去一年來，「我附近的牛排館」搜尋量成長59%，並在2026年8月創下歷史新高。此外，印度料理也掀起熱潮，「印度碗」(Indian bowls)的搜尋量同比前12個月大增135%，「我附近的印度自助餐」(Indian food buffet near me)搜尋量更暴增459%。

今年榜單第三名的Limusina是新開幕的墨西哥餐廳，由餐飲集團Quality Branded打造，該集團旗下另有Bad Roman、Quality Bistro與Twin Tails等知名餐廳，在紐約餐飲圈占有舉足輕重的分量。

另一家入選的紐約新餐廳Ambassadors Clubhouse排名第十，該餐廳由印度三兄妹創立、經營，餐廳名字是為了紀念他們曾任印度大使的祖父。Yelp使用者表示，這家餐廳一位難求，但絕對值得費心預約。

Ambassadors Clubhouse憑藉融合北印度料理與旁遮普(Punjabi)皇室風格的特色，其在英國倫敦的本店獲得米其林(Michelin)一星的肯定。Yelp使用者一致推薦點甜菜根皇家酥球沙拉(Beetroot Raj Kachori Chaat)，以及經典BBQ奶油雞排(Original BBQ Butter Chicken Chops)。

社群媒體Instagram使用者瑞秋(Rachel，帳號@thecarboholic)曾花費七個月的時間設定鬧鐘，只為了搶Ambassadors Clubhouse的一個中午時段的訂位。她說：「我不記得自己曾為在紐約市任何一家餐廳訂位而如此費盡心力。」

不過，瑞秋認為這一切努力都很值得，她告訴粉絲：「這是我在紐約吃過最華麗、最優雅的餐廳之一」。

Ambassadors Clubhouse的魅力也吸引名人上門，流行天后泰勒絲(Taylor Swift)與丈夫、美式足球明星凱爾西(Travis Kelce)9月中旬才被目擊在此浪漫約會。