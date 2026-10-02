4健康點心 鈣含量勝過1杯優格

綠色果昔。Image by NatureFriend from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，若想補鈣又吃膩優格，沙丁魚、奇亞籽布丁、穀片配牛奶與綠色果昔等4種點心，也能提供甚至超過優格的鈣質。

打開冰箱找點心吃時，第一眼會伸手拿什麼？對許多人來說，答案就是優格。優格不僅是口感綿密、有飽足感的點心，還具備改善消化、促進心臟健康等健康益處，以及鈣質等必需營養素。

健康網站Eating Well報導，約半數美國人鈣攝取量不足，對希望補鈣的人，優格往往是首選；成人每日建議的鈣攝取量為1000至1200毫克，而一杯無脂原味優格就能提供488毫克。鈣除了對骨骼健康有益外，心臟、肌肉與神經也需要這種礦物質才能正常運作；但如果已厭倦每天吃優格，以下是營養師推薦的4種其他健康點心，鈣含量甚至高於一杯優格。

1. 起司佐沙丁魚罐頭

可當作點心的海鮮不僅有鮪魚，沙丁魚是另一值得納入的美味魚類。沙丁魚不僅是優質蛋白質的來源，富含對心臟有益的omega-3脂肪酸，鈣質含量也特別豐富。營養師諾斯洛普（Alyssa Northrop）表示，人體內超過99%的鈣質都儲存在骨骼中，魚類也是如此；沙丁魚的魚骨柔軟且可食用，因此當享用沙丁魚時，也攝取了儲存在其骨骼中的鈣質。

一罐沙丁魚可提供351毫克的鈣質，雖然略少於一杯優格，但只要添加一些起司，就能提升鈣攝取量，一盎司切達（Cheddar）起司可提供199毫克鈣。營養師阿爾辛（Sarah Alsing）建議，品嚐沙丁魚美味的方式之一，是製作沙丁魚脆餅；將餅乾、切達起司與沙丁魚層層堆疊即可。

2. 奇亞籽布丁

奇亞籽不僅有助排便，鈣含量也意外地高；1盎司（約2湯匙）奇亞籽即可提供179毫克鈣，相當於每日所需量的14%。將奇亞籽浸泡在牛奶中製成布丁，更能大幅提升鈣的攝取量。當然，如果再加入藍莓、花生醬，就能提供高達729毫克的鈣；作為點心享用，鈣質含量仍勝過原味優格。

3. 穀片與牛奶

對穀片愛好者來說，這種方便的早餐也是極佳的含鈣點心，特別是加入牛奶時。一份加鈣烘烤燕麥片約含100毫克鈣，再加入一杯低脂牛奶，這份點心的鈣總量便會大幅提升至414毫克，相當於每日建議攝取量的32%。

此外，能提升碗中鈣質的並非只有牛奶，豆漿、杏仁奶，甚至燕麥奶等非乳製品，也有助在飲食中攝取足夠的鈣；如添加鈣質的杏仁奶每杯可提供422毫克的鈣。營養師科萊薩（Patricia Kolesa）表示，這對需食用不含乳製品的人來說，也是絕佳選擇。

4. 綠色果昔

深色葉菜類是鈣質的豐富來源，但直接嚼一把葉菜當作點心，實在不太吸引人；讓它們更可口的簡單方法，就是將綠葉蔬菜加入果昔中。若再加入其他富含鈣質的食材，如奇亞籽、添加鈣質的杏仁奶，鈣質攝取量將會大幅提升。