日式燒烤醬為速食拉麵增添風味 媲美餐廳水準

Bachan's日式燒烤醬（Bachan's Japanese Barbecue Sauce）。圖取自Amazon.com

AI摘要 文章摘要整理： Chowhound報導指出，Bachan's日式燒烤醬能為速食拉麵增添鮮美濃郁風味，尤其適合豚骨、醬油與味噌等湯底，讓簡單一碗麵也能升級成餐廳級享受。

一碗熱騰騰的拉麵，中間放顆溏心蛋，再配上蔥花、香油或酸爽的泡菜，簡直是人間美味，但不只有這些配料才能完美搭配拉麵，Chowhound報導，Bachan's日式燒烤醬（Bachan's Japanese Barbecue Sauce）能為拉麵增添鮮美濃郁的風味，味道再升級，即使是最簡單速食拉麵也能媲美餐廳水準。

這款醬料自詡為日式燒烤醬的始祖，名字來自日文中對祖母的暱稱，自1936年以來，醬料的祖傳秘方代代相傳，2019年在美國上市後也非常受歡迎。

這款秘製醬料使用傳統釀造的非基改醬油、味醂、番茄醬、薑、青蔥、米醋、蒜、鹽和芝麻油，能為拉麵增添鮮美濃郁的風味，也和美味的湯底相得益彰。

Bachan's日式燒烤醬的醬油基底讓它和傳統美國燒烤醬有所不同，醬油讓這款醬料的質地更薄，類似照燒醬但有濃郁的鮮味基底和一絲甜味，一罐醬料完美平衡了各種味道，和五花肉或嫩牛肉都很搭，一碗麵只要加一到二匙就能瞬間變身絕美佳餚。

拉麵種類多，每一種和Bachan's日式燒烤醬的搭配程度也不同。味道濃郁的豚骨拉麵和這款醬料是天生一對，醬汁的酸度和鮮味剛好能中和濃郁的湯頭。醬油拉麵也很搭，醬汁能強化湯底的醬油風味但又不會搶味。

至於味噌拉麵，這款醬汁能增加另一層鮮味和一絲甜味，與味噌發酵的醇厚口感相得益彰，辣味拉麵也很契合，醬料甜鹹交織的風味能夠中和辣味，同時增添層次感。

Bachan's日式燒烤醬可在特色超市、品牌官方網站和亞馬遜上買到，除了燒烤醬之外還有一系列的醬料。想來點刺激的，可以試試Bachan's超辣燒烤醬（Bachan's Hella Hot Barbecue Sauce），絕對讓那碗拉麵增添火熱味道。辣椒芝麻醬則加入了香脆的七味唐辛子和濃鬱的芝麻香氣，和辣味味噌拉麵或擔擔麵非常搭。甜鳳梨燒烤醬（Sweet Pineapple barbecue sauce）則帶來一絲清爽的果香，能夠平衡濃郁的湯底，帶來意想不到的甜鹹交融的美味。