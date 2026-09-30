速食連鎖店新推海鮮餐點 網友：這3款最難吃

炸魚條，示意圖非文中店家產品。Image by chongodog from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 美食網站Mashed根據網友反應，整理出2026年最不受歡迎的3款速食海鮮餐點，從魚味過重到份量不足都引發負評。

在速食餐廳品嚐海鮮餐點，結果往往好壞參半；每當有一款大獲成功的產品（如麥當勞 的麥香魚），便會有無數失敗案例（如早已被遺忘的漢堡王 魚柳堡The Whaler）。然而，連鎖餐廳仍持續全力以赴，主要是四旬期（Lent）帶來的需求增加，這正是麥香魚推出的契機；儘管這份努力值得讚許，但也有不少例子證明，海鮮餐點可能難吃到什麼程度。美食網站Mashed根據網友評論，選出2026年速食連鎖店最糟的海鮮餐點，其中三款在推出後引來一片罵聲。

1. Captain D's阿拉斯加野生捕撈炸魚條（Wild Caught Batter Dipped Fish）

今年夏天，Captain D's在全美各分店推出一款新的阿拉斯加野生捕撈炸魚條。除了是更永續的選擇外，該餐廳還宣稱國產的魚品質更佳。這種新食材出現在Captain D's的各式餐點中，從「兩片炸魚條餐」到「巨無霸炸魚條漢堡餐」皆可見其蹤影。雖然支持永續發展值得稱道，但該餐廳聲稱新魚品更優質的說法卻難以說服人。

顧客紛紛在臉書（Facebook）留言表達不滿，認為味道太腥了，先前的魚味比較淡。黃線狹鱈（Pollock）通常被認為味道較清淡，而野生捕撈的會比養殖魚味道更重。該餐廳行銷長穆塔爾（Jonathan Muhtar）在採訪中曾透露，先前魚類產品採用的都是養殖魚或進口黃線狹鱈。

2. Krystal香酥魚小漢堡（Crispy Fish Slider）

雖然有位Reddit用戶認為Krystal香酥魚小漢堡還不錯，但這篇貼文引來一批負面評論；一人直言，看起來真噁心。在該平台其他討論區，一位更苛刻的網友形容香酥魚小漢堡是麵包上塗了塔塔醬的魚塊，麵包屑太多，麵包也太大。

這款迷你漢堡採用油炸的阿拉斯加野生鱈魚排，搭配原味或煙燻辣椒口味美乃滋、醃黃瓜和麵包；這一為四旬期特別推出的餐點，短暫加入Krystal菜單中。雖然該餐廳為美國南方知名的速食連鎖店之一，但若有機會造訪，或許還是品嚐經典的非海鮮餐點比較保險。

3. Popeyes蝴蝶蝦套餐（Butterfly Shrimp Tacklebox）

Popeyes的蝴蝶蝦套餐並非新產品，其中魔鬼椒、水牛城辣醬、蒜味帕瑪森起司與檸檬椒鹽等風味的醃料亦非首度登場。創新之處在於將蝴蝶蝦搭配這些混合香料，而這些通常用在Popeyes的雞翅上。

在一則已刪除的Reddit貼文中，有人分享了對這款香料海鮮的看法。這位顧客抱怨說，根本沒什麼味道，蝦子也小到令人失望。另一位留言者表示，他吃了魔鬼椒口味，覺得蝦子不加香料反而更好吃。這反映了Popeyes面臨的更普遍問題，即對該連鎖店「乾式醃料」（dry rubs）的負面評價；當某位粉絲稱「乾式醃料很糟」時，一位網友回應說，好像雞翅被丟進沙子裡一樣。