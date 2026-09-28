我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8旬翁募得70萬美元 發起人身分曝光 結局大反轉

彭博：伊朗私下悲觀看美伊談判 美期中選舉前難達協議

百香果「整顆冷凍」變水果冰 網曝各種密技吃法

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享冷凍百香果的吃法引發熱議。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.c...
網友分享冷凍百香果的吃法引發熱議。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Michael Kucharski ）

AI摘要

文章摘要整理：

網友分享將百香果整顆冷凍後再剖半食用，可做出冰沙口感的水果冰，並延伸出泡茶、加蜂蜜等多種吃法與保存建議。

百香果除了直接挖著吃、泡水或製成果醬，整顆冷凍也成為不少人喜愛的吃法之一。近日一名小紅書網友「糯唧唧的阿寶」分享，將百香果放進冷凍庫，食用前取出用水沖洗，再切成兩半，以湯匙沿著果皮邊緣挖出內餡，便能吃到帶有冰沙口感的「百香果冰」。簡單做法吸引大批網友關注，貼文累積超過600則留言。

「糯唧唧的阿寶」分享，百香果冷凍後的果肉仍保留百香果籽與果汁，口感比常溫食用更加冰涼、濃縮。不過，剛從冷凍庫取出的果實可能較難切開，留言區有人提醒，可先以清水沖洗外皮、稍微回溫，待果皮不再過硬後再剖半；也有人習慣先將果肉全部挖出，分裝進瓶罐或小盒後冷凍，食用時更省事。

這項吃法也衍生出不同搭配。有網友提議把冷凍百香果直接放進茉莉花茶，當作帶有果香的天然冰塊；另有人表示，百香果泡水後酸味可能更明顯，可依個人口味加入少量蜂蜜。留言區還分享冷凍蛋塔、樹莓、奶油麵包、果脯，甚至辣條等特殊吃法，認為低溫會改變食物質地，帶來不同風味。

酸甜度則取決於百香果品種。部分網友認為常見紫皮百香果酸度較高，較適合喜歡酸味的人；若怕酸，可選擇黃金百香果、欽蜜等偏甜品種，也有人指出紫皮品種中同樣有甜度較高者。因此，不能只靠果皮顏色判斷，購買時仍應確認品種、成熟度及產地。

不過，冷凍水果並非人人適合。有牙齒敏感的網友看到直接咬冰果肉便直呼「牙齒先痛了」，也有人分享稍微回溫後果肉會變軟，較容易入口。實際操作時，建議先清洗外皮再切開，使用乾淨容器密封冷凍，並避免反覆解凍；牙齒遇冷容易酸痛者，也可等待數分鐘或改成泡茶食用，在嘗鮮之餘減少不適。

精華 FAQ

  • 把百香果整顆放進冷凍庫，食用前沖洗外皮、稍微回溫後剖半，再用湯匙挖出果肉，能吃到帶冰沙感的水果冰。做法簡單，吸引許多網友討論與嘗試。

  • 可先用清水沖洗外皮，再放一下讓果皮略回溫，等不那麼硬再切開；也有人乾脆先把果肉挖出，分裝到瓶罐或小盒冷凍，食用時更省事。

  • 新聞提醒牙齒敏感者不適合直接咬冰果肉，可能引發酸痛；建議使用乾淨容器密封冷凍，避免反覆解凍，也可改泡茶或等待幾分鐘回溫後再吃。

小紅書

上一則

周四天赦日拜天公、煮錢水 命理師揭真正開運關鍵：做錯恐白忙

下一則

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

延伸閱讀

花生醬加烏龍麵竟超搭 她10分鐘完成直呼「相見恨晚」

花生醬加烏龍麵竟超搭 她10分鐘完成直呼「相見恨晚」
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜

日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜
Trader Joe's秋季限定布里歐2風味混搭 華人曝多元吃法

Trader Joe's秋季限定布里歐2風味混搭 華人曝多元吃法

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查