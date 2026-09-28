百香果「整顆冷凍」變水果冰 網曝各種密技吃法

網友分享冷凍百香果的吃法引發熱議。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Michael Kucharski ）

AI摘要 文章摘要整理： 網友分享將百香果整顆冷凍後再剖半食用，可做出冰沙口感的水果冰，並延伸出泡茶、加蜂蜜等多種吃法與保存建議。

百香果除了直接挖著吃、泡水或製成果醬，整顆冷凍也成為不少人喜愛的吃法之一。近日一名小紅書 網友「糯唧唧的阿寶」分享，將百香果放進冷凍庫，食用前取出用水沖洗，再切成兩半，以湯匙沿著果皮邊緣挖出內餡，便能吃到帶有冰沙口感的「百香果冰」。簡單做法吸引大批網友關注，貼文累積超過600則留言。

「糯唧唧的阿寶」分享，百香果冷凍後的果肉仍保留百香果籽與果汁，口感比常溫食用更加冰涼、濃縮。不過，剛從冷凍庫取出的果實可能較難切開，留言區有人提醒，可先以清水沖洗外皮、稍微回溫，待果皮不再過硬後再剖半；也有人習慣先將果肉全部挖出，分裝進瓶罐或小盒後冷凍，食用時更省事。

這項吃法也衍生出不同搭配。有網友提議把冷凍百香果直接放進茉莉花茶，當作帶有果香的天然冰塊；另有人表示，百香果泡水後酸味可能更明顯，可依個人口味加入少量蜂蜜。留言區還分享冷凍蛋塔、樹莓、奶油麵包、果脯，甚至辣條等特殊吃法，認為低溫會改變食物質地，帶來不同風味。

酸甜度則取決於百香果品種。部分網友認為常見紫皮百香果酸度較高，較適合喜歡酸味的人；若怕酸，可選擇黃金百香果、欽蜜等偏甜品種，也有人指出紫皮品種中同樣有甜度較高者。因此，不能只靠果皮顏色判斷，購買時仍應確認品種、成熟度及產地。

不過，冷凍水果並非人人適合。有牙齒敏感的網友看到直接咬冰果肉便直呼「牙齒先痛了」，也有人分享稍微回溫後果肉會變軟，較容易入口。實際操作時，建議先清洗外皮再切開，使用乾淨容器密封冷凍，並避免反覆解凍；牙齒遇冷容易酸痛者，也可等待數分鐘或改成泡茶食用，在嘗鮮之餘減少不適。