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這家連鎖炸雞店2款冰飲 獲評最受歡迎速食甜點

編譯尤寶琪／即時報導
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炸雞連鎖店「福來雞」(Chick-fil-A)。美聯社
炸雞連鎖店「福來雞」(Chick-fil-A)。美聯社

你可能習慣去「得來速」(drive-thru)買個早餐、汽水或三明治，而這些快餐店的菜單上，幾乎都充滿了各種甜點。許多家連鎖餐廳在2026年都推出了新館甜點，其中一些甚至被評為年度最受歡迎的快餐甜點。美國最受歡迎的炸雞連鎖店「福來雞」(Chick-fil-A)就位列其中。

這家周日從不營業的餐廳中，最搶眼的兩款甜點是冰霜汽水(frosted soda)和漂浮汽水(float)。如果你是福來雞的忠實粉絲，你可能已經知道這兩款飲品並非全新，而是它們曾經的隱藏菜單。此前，這兩款飲品曾在部分門市限時供應，直到2026年1月才正式加入菜單。它們都是福來雞的招牌冰淇淋Icedream與汽水的結合。差別在於製作方法。漂浮汽水與經典的汽水類似，都是將汽水和甜美的冷凍乳製品混合在一起，但Icedream的口感更接近軟冰淇淋，所以需要將其攪拌到杯中，而不是像傳統做法那樣舀入。而冰霜汽水則將兩種原料融為一體，將Icedream像奶昔一樣與碳酸飲料混合攪拌。

漂浮汽水和冰霜汽水可以用任何汽水製作，從傳統的沙士汽水或可口可樂(Coca-Cola)到Dr. Pepper、Mello Yello、雪碧(Sprite)或是草莓或橘字口味的芬達(Fanta)；莓果味的動樂(Powerade)和幾種Hi-C果汁也可供選擇。

一位美食評論網站Mashed的部落客，在2024年發現了福來雞的冰霜汽水，她形容當時這款飲料相當難找。她試喝了Dr. Pepper的版本，表示：「整體來說，這款飲料絕對美味。我很喜歡它不太甜的味道。」自從冰霜汽水成為常駐菜單後，Reddit用戶也紛紛分享了自己的看法，其中一位用戶表示：「我愛死它了。冰霜健怡Dr. Pepper口味簡直完美。」其他用戶則推薦搭配Hi-C、可口可樂或零卡可樂一起。當然，也有一些人持反對意見。他們指出的缺點包括太甜、價格偏高以及冰淇淋和汽水的比例失衡。

在漂浮汽水方面。一位熱情洋溢的評論者說：「這是我多年來喝過最好喝的可樂漂浮飲料！！！」其他評論者也紛紛表達了對這種口味的喜愛，還有一些評論者推薦芬達和Dr. Pepper作為他們最喜歡的漂浮飲料。對於那些不太想嘗試漂浮飲料的人來說，Reddit上的一位用戶抱怨它太冰了。另一位用戶則直言說：「根本就沒漂浮起來。」

精華 FAQ

  • 被點名的兩款是冰霜汽水與漂浮汽水，兩者都以福來雞招牌Icedream搭配汽水製作，因口味新鮮、選擇多樣而受到關注。

  • 它們原本屬於隱藏菜單，曾在部分門市限時供應；直到2026年1月才正式加入常駐菜單，讓更多顧客能直接點到。

  • 許多消費者稱讚口味好、搭配有趣，尤其喜歡Dr. Pepper、可口可樂等版本；但也有人認為太甜、價格偏高，或冰淇淋與汽水比例不夠理想。

可口可樂 炸雞

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