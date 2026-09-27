想讓炒蛋口感更加滑嫩 除了奶油 不妨試試加入奶粉

炒蛋。Image by Mario Cvitkovic from Pixabay

想讓炒蛋口感更加濃郁滑順，除了調味之外，加入少量奶粉也能帶來意想不到的效果。The Takeout報導，美國蛋品委員會（American Egg Board）創新部門主管兼廚師尼爾森·塞拉諾-巴赫里（Nelson Serrano-Bahri）指出，奶粉能增加牛奶蛋白質 與乳固形物濃度，讓炒蛋更加厚實，入口也更滑順。

奶粉本身是常見的長效保存食品，過去常被用來沖泡液態牛奶，如今雖然較少直接使用，但用於對液體比例較敏感的料理，仍能發揮作用。塞拉諾-巴赫里表示，製作炒蛋時，建議優先選擇全脂奶粉，而非脫脂奶粉，效果會更加濃郁。

至於用量，他強調「關鍵是少量」。以每2顆大型雞蛋 為例，可先加入1至2茶匙奶粉。為避免奶粉直接加入蛋液後結塊，可以先將奶粉與約1湯匙水混合，調成均勻的糊狀，再加入蛋液攪拌。他表示，混合後靜置1至2分鐘，也能讓奶粉充分吸收水分。

烹調時則建議以小火慢慢加熱，同時持續攪拌，避免蛋液黏鍋。塞拉諾-巴赫里提醒，炒蛋看起來仍帶有些微光澤時，就可以離火，因為鍋具及蛋液的餘溫會繼續將雞蛋煮熟。

如果不想使用奶粉，也有其他方法能增加炒蛋的滑順口感，包括法式鮮奶油（crème fraîche）、奶油乳酪或茅屋起司（cottage cheese），都可作為替代食材。