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4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

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網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)
網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

網友實測鮑師傅、紅刺蝟、微熱山丘與黃秉記4款鳳梨酥，從酸度、價格、餡料與包裝比較後，認為紅刺蝟最酸、黃秉記最便宜，留言也引發不同派別討論。

鳳梨酥品牌眾多，內餡酸甜度、果肉感及餅皮厚薄各有特色。近日一名自稱偏愛酸味、喝奶茶也不加糖的網友「momo」，實測華人各地品牌包括鮑師傅、紅刺蝟、微熱山丘及黃秉記4款鳳梨酥，從酸度、價格、餡料和包裝進行比較。結果顯示，紅刺蝟酸味最突出，黃秉記則以較低價格及茉莉花茶風味餅皮取得差異化。

「momo」表示，鮑師傅個頭最大、餡料最飽滿，能吃到明顯鳳梨顆粒，餅皮酥脆到一路掉渣，不過底部稍厚，甜度對她而言也偏高。紅刺蝟的鳳梨餡最酸、味道濃郁，外皮與內餡融合度不錯；微熱山丘同樣偏酸，整體口感尚佳，但餅皮容易帶來乾噎感。

黃秉記則是4款中尺寸最小、餡料較少的一款，特色在於茉莉花茶風味外皮，與鳳梨餡搭配起來較為新鮮。依「momo」個人口味，酸度排序為紅刺蝟、微熱山丘，其次為鮑師傅與黃秉記。若以她使用優惠券後換算的單個價格比較，黃秉記約6.2元(人民幣，下同)、鮑師傅7.6元、紅刺蝟9.8元，微熱山丘則約13.5元。

包裝方面，「momo」最喜歡紅刺蝟，不僅盒型特別，還附上一把小剪刀；微熱山丘包裝可愛，黃秉記走宮廷風格。鮑師傅因她當時未購買禮盒，因此沒有列入完整比較。留言區不少喜酸網友認同紅刺蝟表現，稱其內餡帶有果肉、酸而不膩；也有人推薦日出、廈航空廚、趙小姐的店、元祖、洪瑞珍及其他品牌。

不過，評價並非一面倒。有資深鳳梨酥愛好者認為紅刺蝟外皮偏甜、用料不如微熱山丘；也有人覺得紅刺蝟仍不夠酸，反而更推薦其他平價品牌。另有網友提醒，黃秉記單個重量僅25克，若各品牌規格不同，只比較單顆售價未必公平。

精華 FAQ

  • 鮑師傅餡料最飽滿、顆粒感明顯；紅刺蝟酸味最強、風味濃郁；微熱山丘偏酸但較易乾；黃秉記則以茉莉花茶風味餅皮與較低價格做出區隔。

  • 若以她使用優惠券後換算，黃秉記約6.2元最便宜，鮑師傅約7.6元次之，紅刺蝟約9.8元，再來是微熱山丘約13.5元，價格落差相當明顯。

  • 不少喜酸網友認同紅刺蝟果肉感與酸香表現，也有人推薦日出等品牌；但資深愛好者覺得紅刺蝟偏甜、用料不如微熱山丘，還有人認為單看售價不夠公平。

華人 鳳梨酥

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