近170萬磅糖品自主召回 Target等多家品牌涉小麥汙染風險

美國食品藥物管理局（FDA ）21日指出，明尼蘇達州 明尼阿波利斯糖業製造商「聯合製糖與精煉廠」（United Sugar Producers and Refiners）自主召回全美近170萬磅（約77萬公斤）淺棕糖（light brown sugar）及糖粉（powdered sugar），原因是產品可能混入小麥粒，對小麥過敏者及麩質不耐症患者構成潛在健康風險；此次召回涉及Target 自有品牌Good & Gather，以及United、Crystal Sugar等品牌。

綜合FDA資料及相關報導，聯合製糖與精煉廠8月發現生產線存在小麥粒汙染風險後，啟動自主召回。FDA於9月21日將事件列為「第二級召回」（Class II Recall），代表使用或暴露於相關產品可能造成暫時性或醫學上可逆的健康不良後果，但造成嚴重健康後果的機率極低。

此次召回產品包括約130萬磅淺棕糖及42.6萬磅糖粉，包裝規格從家庭使用的2磅袋裝，到商業及工業用途的25磅、50磅包裝，產品主要分銷至伊利諾州、印第安納州、愛阿華州、堪薩斯州、明尼蘇達州、俄亥俄州、賓州及德州8州。

受影響產品共有5款，包括United Light Brown Sugar 50磅裝，項目編號810051，批號MHD26223至MHD26229；Good & Gather Light Brown Sugar 2磅裝，項目編號817773、UPC為0 85239-08454 0，批號MHD26223至MHD26229。

另外3款為United 6X Powdered Sugar 50磅裝，項目編號810087、UPC為7 85921-07090 4，受影響批號為MHD26223、MHD26224、MHD26225、MHD26226、MHD26227及MHD26229；Crystal Sugar Powdered Sugar 25磅裝，項目編號810097、UPC為0 70090-08090 9，批號MHD26230；以及Good & Gather Powdered Sugar 2磅裝，項目編號817774、UPC為0 85239-08455 7，批號MHD26223至MHD26229。

隨著秋季烘焙季節到來，消費者應檢查家中糖品包裝上的品牌、條碼及批號，尤其是在Target購買Good & Gather淺棕糖或糖粉者。小麥過敏或麩質不耐症患者如持有上述受影響批號產品，應避免食用，並可依購買通路辦理退換貨。