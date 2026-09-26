試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃

灣區好市多近日舉辦中秋限定路演，一款馬蘇里拉起司餅意外成為討論焦點。起司餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Mayara Caroline Mombelli ）

加州灣區好市多 (Costco )近日舉辦中秋限定路演，一款馬蘇里拉起司餅意外成為討論焦點。一名居住灣區的小紅書華人 網友「等退休的人」分享，日前前往好市多補貨時遇到現場試吃，原本只是隨手拿了一塊，沒想到一口就被濃郁起司及拉絲口感吸引，當場購入多包，直呼可作為方便又快速的早餐選擇。

「等退休的人」表示，現場提供馬蘇里拉起司與香芋兩種口味，前者帶有鹹甜滋味，加熱後起司拉絲明顯；香芋口味則包有芋泥內餡。料理方式相當簡單，早晨趕時間時，用微波爐加熱約2分鐘即可食用，餅皮口感柔軟蓬鬆；若改用氣炸鍋加熱，外皮則會更加酥脆，可依個人喜好選擇。

此次路演地點位於南舊金山1600 El Camino Real的好市多。「等退休的人」稱，活動期間購買兩包曾附贈保溫袋，但有消費者到場後只拿到一般塑膠袋，推測贈品可能已提前送完。他還透露，自己一次購入12包，打算當作日常早餐；工作人員則表示，H Mart可能另有其他口味可供選擇。

貼文曝光後，有網友依照推薦前往購買，試吃後也認為味道及價格表現不錯；另有人同樣在現場嚐了一塊起司口味，隨即拿了兩包。商品編號也有網友指為「2102599」，方便消費者透過好市多系統查詢。還有人表示，部分亞洲超市也能找到類似商品，但單個售價約5.99美元。

不過，這款起司餅目前似乎並非全美好市多常態供應。多名南灣、Fremont、Newark及達拉斯網友反映，鄰近分店沒有上架，好市多 App也一度顯示售罄；「等退休的人」則稱，當時路演僅在南舊金山店舉行，未安排前往南灣。由於試吃活動、贈品及庫存均可能隨時間與門市變動，想嘗鮮的消費者仍應先以商品編號向當地分店確認，避免白跑一趟。

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