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來點煙燻氣息「馬鈴薯泥」加入1食材 風味提升5倍

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馬鈴薯泥示意圖。(取材自Freepik @timolina)
馬鈴薯泥示意圖。(取材自Freepik @timolina)

馬鈴薯泥是牛排館餐點、家庭周日晚餐及節慶餐桌上常見的料理，無論喜歡滑順細緻、帶有顆粒感，或加入起司、香蔥等配料的濃郁版本，只要加入一項食材，就能讓整體風味更加突出。

The Takeout報導指出，烤大蒜能讓各種馬鈴薯泥的風味提升5倍，為料理增添濃郁、溫潤且帶有煙燻氣息的層次。

報導指出，烤大蒜經過烘烤後，質地變得柔滑易塗抹，與生大蒜相比更接近奶油般的質感，能輕鬆融入馬鈴薯泥。烤過的大蒜帶有泥土氣息、鹹香及淡淡煙燻味，風味比生大蒜溫和，同時保留堅果般的甜味與些許辛香。

大蒜在烤箱中經過焦糖化與上色，還能為馬鈴薯泥增添烘烤香氣及些許色澤，不會掩蓋馬鈴薯本身的味道，反而形成鮮明對比。

烤大蒜馬鈴薯泥怎麼做？

製作烤大蒜馬鈴薯泥，首先要將整顆大蒜放入烤箱烘烤。一般家庭廚師會以鋁箔紙包裹蒜球，烘烤約1小時。包裹前先切去大蒜頂部，淋上橄欖油，再將鋁箔紙封好烘烤。

大蒜烤熟後，只要將蒜瓣從外皮擠出，稍微壓碎，再拌入馬鈴薯泥即可。報導提醒，應避免將蒜皮混入料理，以免留下碎屑，增加後續挑除的麻煩。烤大蒜放入密封容器後冷藏，約可保存1週，因此可以提前製作，減少當天準備馬鈴薯泥的工作量。

烤大蒜不只適合單獨搭配馬鈴薯泥，也能與其他食材共同增添風味。例如，加入百里香、迷迭香、奧勒岡或鼠尾草等香草，可打造香氣更豐富的馬鈴薯泥；喜歡牧場風味（Ranch）的版本，也能搭配烤大蒜。若再加入酸奶油，以及帕馬森起司或切達起司，則能提升滑順度，帶來更濃郁、厚實的口感。

精華 FAQ

  • 因為烤過的大蒜會產生焦糖化與上色效果，帶出泥土氣息、鹹香與淡淡煙燻味，風味比生大蒜溫和，還能保留甜味與堅果香。

  • 先將整顆大蒜切去頂部、淋上橄欖油後用鋁箔包好，放入烤箱烘烤約1小時；烤熟後把蒜瓣擠出壓碎，再拌入馬鈴薯泥即可。

  • 還可加入百里香、迷迭香、奧勒岡或鼠尾草等香草，做出更豐富的香氣；也能搭配牧場風味、酸奶油，以及帕馬森或切達起司增加濃郁度。

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