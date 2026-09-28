慢燉鍋省時省力 但多數人易犯這5錯誤

慢燉鍋是忙碌的家庭主婦省時省力的好幫手。示意圖。美聯社

慢燉鍋是忙碌的家庭主婦省時省力的好幫手，但食譜 網站Real Balanced創辦人尼爾森（Sara Nelson）指出，有時慢燉鍋煮出來的菜餚水份過多、口感太柴，或是味道平淡，原因是多數人都容易犯了以下的5個錯誤。

錯誤1：掀開鍋蓋

每當掀開鍋蓋查看狀況，慢燉鍋積聚的蒸氣就會散失，必須重新開始。這會讓烹調時間大約多花20至30分鐘。尼爾森說，雖然很難克制不去查看，但除非食譜明確指示要在烹調中途添加食材，否則就別去動它。使用慢燉鍋的重點就在於它能自動運作，無需費心。

錯誤2：水份過多

尼爾森指出，慢燉鍋會將肉類、蔬菜等食材釋放的所有水份全都鎖在鍋中，這些水份不會像用爐灶烹煮時那樣蒸發掉；如果加入與爐灶食譜中相同份量的高湯，最後期待的醬汁會變成湯。可將液體份量比爐灶烹飪時減少約三分之一，即使放入慢燉鍋時看起來很乾，也無需擔心；食材在烹煮過程中會釋放出水份，或是總能在最後再加一些。

錯誤3：選錯肉的部位

在慢燉鍋中煮雞胸肉，是最常出錯的情況，瘦肉在低溫、恆溫下烹煮數小時後，很容易過熟並變得乾柴。尼爾森說，慢燉鍋最適合用在雞腿、豬肩肉或牛肩胛肉等質地較韌、脂肪較多的肉類；這些部位需要長時間烹煮才能軟化。若想製作手撕雞肉，雞腿是最佳選擇。

錯誤4：食譜要求低溫卻用高溫烹煮

高溫不僅烹煮速度更快，對於瘦肉與湯來說，也會讓食材煮過頭。除非時間緊迫，且食譜原本就標示高溫，否則「低溫慢煮」通常是正確的選擇。尼爾森說，她作手撕雞肉時，總是選擇低溫慢燉6至8小時，而不是高溫3至4小時，這樣口感會更好。

錯誤5：過早加入乳製品

牛奶、鮮奶油、酸奶油等乳製品，若在慢燉鍋中放置數小時，都會分離或凝結。應在主要烹調完成後的最後20至30分鐘加入。新鮮香草亦同，乾燥香草可在開始時加入，但最後撒上羅勒或歐芹才能增添風味；若在第一小時加入，它們會變褐色並失去風味。

補充一點：蔬菜的適當處理

櫛瓜、豌豆和菠菜這類質地柔軟的蔬菜，若在起初就放入，會煮得稀爛；胡蘿蔔和馬鈴薯等根莖類蔬菜則能承受長時間的烹煮。尼爾森強調，所有質地柔軟的食材都應在最後的45分鐘至1小時內加入。