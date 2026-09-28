我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王楚欽最後一屆亞運會 全線奪銀：走別人沒走過的路

整理包／美中降稅清單：煙火、玩具到驢鯨都入列

慢燉鍋省時省力 但多數人易犯這5錯誤

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
慢燉鍋是忙碌的家庭主婦省時省力的好幫手。示意圖。美聯社
慢燉鍋是忙碌的家庭主婦省時省力的好幫手。示意圖。美聯社

慢燉鍋是忙碌的家庭主婦省時省力的好幫手，但食譜網站Real Balanced創辦人尼爾森（Sara Nelson）指出，有時慢燉鍋煮出來的菜餚水份過多、口感太柴，或是味道平淡，原因是多數人都容易犯了以下的5個錯誤。

錯誤1：掀開鍋蓋

每當掀開鍋蓋查看狀況，慢燉鍋積聚的蒸氣就會散失，必須重新開始。這會讓烹調時間大約多花20至30分鐘。尼爾森說，雖然很難克制不去查看，但除非食譜明確指示要在烹調中途添加食材，否則就別去動它。使用慢燉鍋的重點就在於它能自動運作，無需費心。

錯誤2：水份過多

尼爾森指出，慢燉鍋會將肉類、蔬菜等食材釋放的所有水份全都鎖在鍋中，這些水份不會像用爐灶烹煮時那樣蒸發掉；如果加入與爐灶食譜中相同份量的高湯，最後期待的醬汁會變成湯。可將液體份量比爐灶烹飪時減少約三分之一，即使放入慢燉鍋時看起來很乾，也無需擔心；食材在烹煮過程中會釋放出水份，或是總能在最後再加一些。

錯誤3：選錯肉的部位

在慢燉鍋中煮雞胸肉，是最常出錯的情況，瘦肉在低溫、恆溫下烹煮數小時後，很容易過熟並變得乾柴。尼爾森說，慢燉鍋最適合用在雞腿、豬肩肉或牛肩胛肉等質地較韌、脂肪較多的肉類；這些部位需要長時間烹煮才能軟化。若想製作手撕雞肉，雞腿是最佳選擇。

錯誤4：食譜要求低溫卻用高溫烹煮

高溫不僅烹煮速度更快，對於瘦肉與湯來說，也會讓食材煮過頭。除非時間緊迫，且食譜原本就標示高溫，否則「低溫慢煮」通常是正確的選擇。尼爾森說，她作手撕雞肉時，總是選擇低溫慢燉6至8小時，而不是高溫3至4小時，這樣口感會更好。

錯誤5：過早加入乳製品

牛奶、鮮奶油、酸奶油等乳製品，若在慢燉鍋中放置數小時，都會分離或凝結。應在主要烹調完成後的最後20至30分鐘加入。新鮮香草亦同，乾燥香草可在開始時加入，但最後撒上羅勒或歐芹才能增添風味；若在第一小時加入，它們會變褐色並失去風味。

補充一點：蔬菜的適當處理

櫛瓜、豌豆和菠菜這類質地柔軟的蔬菜，若在起初就放入，會煮得稀爛；胡蘿蔔和馬鈴薯等根莖類蔬菜則能承受長時間的烹煮。尼爾森強調，所有質地柔軟的食材都應在最後的45分鐘至1小時內加入。

精華 FAQ

  • 因為每次掀蓋都會讓鍋內累積的蒸氣散失，等於重新加熱，烹調時間可能多出20至30分鐘；除非食譜要求中途加料，否則應盡量避免開蓋。

  • 慢燉鍋會把食材釋放的水分全部鎖住，不像爐灶會蒸發，因此液體應比原食譜少約1/3，否則原本想要的濃稠醬汁，最後可能變成過稀的湯。

  • 雞腿、豬肩肉、牛肩胛肉等較韌且帶油脂的部位最適合慢燉；牛奶、鮮奶油等乳製品應在最後20至30分鐘加入，軟質蔬菜也最好在最後45分鐘到1小時內放入。

食譜

上一則

川習會後 中國外交部發布統戰影片喊話台灣「回家」

下一則

廚師轉型唱響世賽閉幕 劉宇寧獲封「世賽法拉利」全網刷屏

延伸閱讀

不沾鍋煎蛋會黏住、開始出現刮痕 代表你該換鍋了

不沾鍋煎蛋會黏住、開始出現刮痕 代表你該換鍋了
好市多烤雞吃完別丟 雞骨架煮出多種口味高湯

好市多烤雞吃完別丟 雞骨架煮出多種口味高湯
自製蜂蜜芥末醬當醃料 蝦仁料理絕配

自製蜂蜜芥末醬當醃料 蝦仁料理絕配
罐裝豆類該沖洗嗎？ 取決於怎麼料理

罐裝豆類該沖洗嗎？ 取決於怎麼料理

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退
俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平