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誓奪炸雞界寶座 肯德基德州店供應早餐 還要賣珍珠奶茶、泡菜

編譯周芳苑／即時報導
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肯德基炸雞在德州麥金尼市開了一家創意新店，還開始賣早餐，圖為新店的外觀。(美聯社...
肯德基炸雞在德州麥金尼市開了一家創意新店，還開始賣早餐，圖為新店的外觀。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：肯德基在德州新店測試早餐、深夜營業與創意餐點。
  • 重點二：新店推出珍珠奶茶、脆皮奶昔及多樣雞柳醬料配菜。
  • 重點三：面對美國銷售下滑，肯德基盼以自動化提升品牌體驗。

肯德基炸雞(KFC)為奪回炸雞界寶座，最近在德州設店測試各種創意新點子，且首次供應早餐。

KFC於24日在德州麥金尼市(McKinney)開設新店「Open House」做各種嘗試，猶如「新點試賣實驗室」，首度供應早餐並營業至深夜，此外，將推出珍珠奶茶和脆皮奶昔等新飲品，提供更多種類的雞柳和醬料、另有炸青豆和辣味泡菜等新配菜。

餐廳並設有雙道免下車取餐通道、手機點餐取餐點，但仍維持鼓勵顧客多待一會兒的傳統做法，顧客在自助點餐機下單後可坐下來等待服務生將食物送到餐桌，店內還設有照相亭、品牌商品販售櫃檯。

肯德基全美共有3424家店面，新飲品很可能廣泛推廣；該公司已在英國、加拿大、澳洲、土耳其和其他市場推出Open House飲品。

肯德基正致力將速食體驗提升到新的高度。負責新餐廳設計的概念長波里耶(Christophe Poirier)說，肯德基致力進行點餐等環節自動化，好讓員工專心服務顧客，營運模式可望更像蘋果(Apple)專賣店或奢侈品零售店，避免速食店排隊、收銀員態度惡劣等常見問題。

肯德基是速食炸雞市場先驅，源於1930年，當時創辦人桑德斯(Harland Sanders)在肯德基州科爾賓(Corbin)買下一路邊汽車旅館，開始為過往旅客供應炸雞，1952年第一家肯德基特許店在猶他州開業。

肯德基目前隸屬於百勝餐飲集團(Yum Brands)，截至6月在全球150多國擁有3萬4000多家餐廳，平均每3.5小時就有一家新店在世界某個地方開業。

肯德基國際銷售可圈可點，在中國開設的店面占其全球總數近40%，然而在美國競爭激烈，肯德基銷售下滑。

餐飲市場研究公司Technomic數據顯示，在2015年，肯德基占全美雞肉連鎖店218億元銷售額的20%， 2025年市占率下降至8%。

肯德基全球食品與體驗主管卡爾納尼(Dhiren Karnani)說，肯德基必須確保菜單調整符合品牌形象、並提升炸雞品質，炸雞仍將沿用桑德斯創辦之初的配方。

精華 FAQ

  • 這家位於麥金尼市的新店被視為「試賣實驗室」，首次提供早餐並營業到深夜，同時測試雙道免下車、手機點餐、自助取餐，以及更像餐桌服務的營運方式。

  • 店內將推出珍珠奶茶、脆皮奶昔等新飲品，並增加雞柳、醬料選項，還有炸青豆與辣味泡菜等配菜，顯示肯德基正擴大菜單實驗範圍。

  • 由於肯德基在美國競爭激烈、銷售下滑，市占率也從2015年的20%降到2025年的8%，因此希望透過自動化與更佳體驗，重塑品牌並提升炸雞品質。

德州 肯德基 炸雞

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