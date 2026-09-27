「澳美客」姊妹餐廳 贏得海鮮饕客好口碑

海鮮，示意圖。Image by 昕 沈 from Pixabay

澳美客牛排 館(Outback Steakhouse)與Bonefish Grill同屬餐飲集團布魯明品牌公司(Bloomin’ Brands)。全美約157家分店的Bonefish Grill於2001年被收購，以海鮮料理著稱，菜單涵蓋炸魷魚、智利鱸魚、干貝、龍蝦尾等，也有牛排與非海鮮選項。顧客評價整體正面，被認為值得一訪。

根據雅虎(Yahoo)報導，如今不少連鎖餐廳隸屬同一集團，例如Chili's與Maggiano's Little Italy同屬Brinker International，百勝餐飲集團(Yum Brands)則擁有肯德基 (KFC)、塔可鐘 餐廳(Taco Bell)及Habit Burger & Grill。至於若偏好海鮮餐廳，不妨造訪澳美客的姐妹店Bonefish Grill。

Bonefish Grill與澳美客同屬布魯明品牌公司，這家國際餐飲巨頭1988年開設第一家澳美客牛排館，此後擴展至四家主要連鎖餐廳，包括Carrabba's Italian Grill與Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar。布魯明品牌公司於2001年收購Bonefish Grill，目前全美約有157家分店。兩者菜單雖有相似之處，但Bonefish的海鮮確實更突出。

例如Bonefish提供多種人氣菜色，包括開胃菜如酥炸魷魚或香辣棒棒蝦(Bang Bang shrimp)；主菜如香煎智利海鱸或波本威士忌醬烤鮭魚，也有奶油香煎干貝或龍蝦尾。另有蟹餅、生魚片式鮪魚等特色菜單。非海鮮愛好者也能點多汁牛排、綿密薯泥與調味蔬菜。幾乎人人都愛松露薯條、濃郁通心粉以及酸甜的萊姆派。

不少顧客在當地Bonefish Grill有正面體驗。華盛頓州馬里斯維爾分店的Google評論中，有人說，「團體用餐經驗很棒！服務生很有耐心，等大家到齊。食物美味，擺盤也好看，隨時會再來。」另一名評論者說，「Outback的牛排很棒，但Bonefish的巧達湯、鮭魚排和沙拉更是一流。」

不過，這家海鮮連鎖店評價兩極，部分Reddit網友認為份量小、價格稍高，也有人覺得菜單上唯一亮點是香辣棒棒蝦。即便如此，Bonefish Grill受到的批評，與其他連鎖餐廳相去不遠，甚至可以說沒什麼兩樣，整體排名通常高於名聲更差的其他連鎖業者。無論如何，Bonefish Grill值得一訪，不妨找找自己喜歡的菜色。