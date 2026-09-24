嬰兒潮世代愛光顧這家連鎖餐廳 原因與食物無關

連鎖義式餐廳橄欖園。（美聯社）

只要踏進這家餐廳，就有回到家的感覺。市場調查公司YouGov發布的一項數據顯示，橄欖園（Olive Garden）是嬰兒潮世代 最常想要光顧的餐廳，其次為德州 客棧牛排 館（Texas Roadhouse）、Applebee's和Cracker Barrel。

美食網站Chowhound報導，橄欖園不僅是嬰兒潮世代的首選，這家連鎖餐廳無限供應的麵包棒也受到X世代與千禧世代的青睞，只是在嬰兒潮世代中的領先幅度更大。在Z世代顧客心中，橄欖園的排名位居第二，僅次於Chili's餐廳。

無論受訪者年齡為何，橄欖園在該調查評比的數個類別中均獲得高分。該餐廳在服務、用餐體驗及性價比上均位居榜首，僅在食物品質上排名稍低，排在德州客棧牛排館和Cheesecake Factory之後。

嬰兒潮世代為何偏愛橄欖園

Chowhound透過社群媒體探究嬰兒潮世代為何如此熱愛橄欖園，結果發現這與該餐廳不限制帕瑪森起司的取用量無關。雖然低收入的嬰兒潮世代已減少外出用餐的頻率，但高收入者在餐飲支出上仍未縮手，且明顯偏好提供全套服務的餐廳。

然而這並不能解釋為何他們傾向選擇橄欖園，而非如德州客棧牛排館等其他餐廳；Chowhound指出，嬰兒潮世代往往優先選擇能讓他們感到受重視的餐廳，因此橄欖園員工熱情的服務態度，很可能是讓他們一再上門的原因。

此外，嬰兒潮世代可能仍將這家提供全服務的義式餐廳視為高檔餐飲。部分X世代表示，他們記得童年時的橄欖園給人一種超級豪華晚餐地點之感，而部分千禧世代也有同樣的記憶。

雖然這不表示如今在橄欖園已無法嚐到美味佳餚，但許多人已不再將這家連鎖餐廳視為精緻餐飲的代表。