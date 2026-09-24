我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普秀新停機坪 稱習近平精通石材喜歡花崗岩

習近平希望美堅持反台獨 慎重處理台灣問題

嬰兒潮世代愛光顧這家連鎖餐廳 原因與食物無關

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連鎖義式餐廳橄欖園。（美聯社）
連鎖義式餐廳橄欖園。（美聯社）

只要踏進這家餐廳，就有回到家的感覺。市場調查公司YouGov發布的一項數據顯示，橄欖園（Olive Garden）是嬰兒潮世代最常想要光顧的餐廳，其次為德州客棧牛排館（Texas Roadhouse）、Applebee's和Cracker Barrel。

美食網站Chowhound報導，橄欖園不僅是嬰兒潮世代的首選，這家連鎖餐廳無限供應的麵包棒也受到X世代與千禧世代的青睞，只是在嬰兒潮世代中的領先幅度更大。在Z世代顧客心中，橄欖園的排名位居第二，僅次於Chili's餐廳。

無論受訪者年齡為何，橄欖園在該調查評比的數個類別中均獲得高分。該餐廳在服務、用餐體驗及性價比上均位居榜首，僅在食物品質上排名稍低，排在德州客棧牛排館和Cheesecake Factory之後。

嬰兒潮世代為何偏愛橄欖園

Chowhound透過社群媒體探究嬰兒潮世代為何如此熱愛橄欖園，結果發現這與該餐廳不限制帕瑪森起司的取用量無關。雖然低收入的嬰兒潮世代已減少外出用餐的頻率，但高收入者在餐飲支出上仍未縮手，且明顯偏好提供全套服務的餐廳。

然而這並不能解釋為何他們傾向選擇橄欖園，而非如德州客棧牛排館等其他餐廳；Chowhound指出，嬰兒潮世代往往優先選擇能讓他們感到受重視的餐廳，因此橄欖園員工熱情的服務態度，很可能是讓他們一再上門的原因。

此外，嬰兒潮世代可能仍將這家提供全服務的義式餐廳視為高檔餐飲。部分X世代表示，他們記得童年時的橄欖園給人一種超級豪華晚餐地點之感，而部分千禧世代也有同樣的記憶。

雖然這不表示如今在橄欖園已無法嚐到美味佳餚，但許多人已不再將這家連鎖餐廳視為精緻餐飲的代表。

精華 FAQ

  • 根據YouGov數據，嬰兒潮世代最常想光顧的是橄欖園，之後依序是德州客棧牛排館、Applebee's和Cracker Barrel，顯示其人氣明顯領先。

  • 橄欖園在服務、用餐體驗與性價比上都拿下榜首，只有食物品質略低於德州客棧牛排館和Cheesecake Factory，因此整體印象特別好。

  • 文章指出，原因不在麵包棒或帕瑪森起司，而是嬰兒潮世代重視被款待的感受；橄欖園熱情服務與全服務型餐廳氛圍，讓他們覺得受重視。

嬰兒潮世代 德州 牛排

上一則

中秋想大啖美食又怕胖 營養師教「3少1多」原則兼顧美味與健康

延伸閱讀

為了照顧 嬰兒潮世代搬進父母住的老人社區當鄰居

為了照顧 嬰兒潮世代搬進父母住的老人社區當鄰居
新速食連鎖店「契克斯」 靠4元無敵優惠餐打入市場

新速食連鎖店「契克斯」 靠4元無敵優惠餐打入市場
這家連鎖餐廳早餐完勝麥當勞、福來雞 僅在3州有分店

這家連鎖餐廳早餐完勝麥當勞、福來雞 僅在3州有分店
消費者更有錢了 用餐體驗變挑剔

消費者更有錢了 用餐體驗變挑剔

熱門新聞

屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55
自助旅行示意圖。(圖／AI生成)

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

2026-09-17 08:09
遛狗示意圖。（圖／AI生成）

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

2026-09-19 21:32
拖地示意圖。(取材自Pixabay @Michal Jarmoluk)

地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」

2026-09-19 22:52

電腦跳出警告訊息 中毒了？別慌…更改這個設定

2026-09-15 12:09

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎