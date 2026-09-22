紐約蘇活區「1條麵包賣60元」店家親揭貴在哪裡
紐約市蘇活區一家奧地利麵包店推出售價60美元的黑麥酸種麵包，引發網路熱議。這款重約3.3磅（約1.5公斤）的麵包，僅使用水、麵粉、鹽和製作，價格則反映進口有機黑麥麵粉、製作工序、麵包尺寸及店面營運成本。店家強調，希望透過開放式廚房，讓顧客親眼感受傳統烘焙工藝。
People報導，奧地利烘焙品牌Martin Auer在紐約蘇活區開設首間美國分店Rye，招牌商品是售價60美元的100%黑麥酸種麵包。共同經營者提姆・奧爾（Tim Auer）表示，麵包重量約3.3磅，除了整條售價60美元，也提供半條及四分之一條，價格分別為30美元及15美元。
提姆解釋，麵包定價與多項成本有關，包括從奧地利進口有機黑麥麵粉，以及在紐約拉法葉街店內現場烘焙。他說：「這不只是麵包本身的價格，也反映了所有投入其中的努力和成本。」
除了原料與店面成本，製作時間也是價格的重要因素。提姆表示，黑麥酸種需要每天餵養，約24小時後才能再次使用。接著還要製作麵團、進行發酵、整形、再次發酵，最後烘烤，出爐後還必須等待麵包充分冷卻。
他說，黑麥酸種麵包剛出爐時不能立即切開，否則麵包容易被撕裂，因為內部仍像麵團一樣。「因此，至少需要靜置8小時，通常更接近12小時，之後才能真正販售或食用。」
Rye除了販售整條酸種麵包，也推出名為「On Rye」的開放式三明治，搭配各式甜味與鹹味抹醬及配料，呈現黑麥麵包的不同吃法。
提姆表示，這項事業源自曾祖父創業，父親馬丁・奧爾（Martin Auer）則是家族第3代經營者。他說，能將這項傳統奧地利產品帶到紐約，對自己及家族而言意義重大。
「我祖父超過50年前開始專門製作酸種黑麥麵包，所以這對我們來說當然也非常重要。」提姆說。
Martin Auer在蘇活區新店Rye推出的招牌黑麥酸種麵包，整條售價60美元，另外也有半條30美元、四分之一條15美元的選項。 店家指出，定價包含從奧地利進口的有機黑麥麵粉、紐約現場烘焙的人力與工序、麵包尺寸，以及蘇活區店面營運等多項成本。 提姆・奧爾說，黑麥酸種出爐後內部仍偏濕軟，若立即切開會容易撕裂，因此至少要靜置8小時，通常接近12小時才適合販售或食用。
精華 FAQ
Martin Auer在蘇活區新店Rye推出的招牌黑麥酸種麵包，整條售價60美元，另外也有半條30美元、四分之一條15美元的選項。
店家指出，定價包含從奧地利進口的有機黑麥麵粉、紐約現場烘焙的人力與工序、麵包尺寸，以及蘇活區店面營運等多項成本。
提姆・奧爾說，黑麥酸種出爐後內部仍偏濕軟，若立即切開會容易撕裂，因此至少要靜置8小時，通常接近12小時才適合販售或食用。
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