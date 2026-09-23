老牌去邊冷凍花生醬三明治銷量破10億 各家搶食市場大餅

這款無麵包邊(crust)、個別包裝的圓形三明治便勢不可擋，成為包裝食品公司J.M. Smucker旗下的主力產品。美聯社

花生醬果醬三明治一直是廚房裡的常備食品，2000年Uncrustables橫空出世，席捲各大超市，自此之後，這款無麵包邊(crust)、個別包裝的圓形三明治便勢不可擋，成為包裝食品公司J.M. Smucker旗下的主力產品。而花生醬果醬三明治如此受歡迎，使得它現在成了冷凍食品的最新戰場。

有線電視新聞網(CNN)報導，Uncrustables是格斯克(David Geske)和朋友克雷奇曼(Len Kretchman)於1995年創造的，想法來自於他們的孩子想要一份沒有麵包邊的花生醬果醬三明治。這款冷凍三明治最初在中西部各地學校銷售，最終在1999年引起J.M. Smucker的注意並收購了這家小食品廠。

這筆交易已證明十分成功，J.M. Smucker今年6月公布了一個重大里程碑：Uncrustables年銷售額突破10億元大關。雖然加工食品有著不利於健康的名聲，Uncrustables的魅力絲毫不減，過去一年該品牌新增超過300萬個家庭消費者，並持續拓展銷售管道如便利商店等。其產品線也不斷拓展，如推出黑莓等新口味，並新增冷藏版、高蛋白版等等。根據該公司，2026年截至目前的銷售額成長了16%，是連續第四年達成雙位數成長。

一批新的品牌希望搭上Uncrustables的順風車。成立約一年的Jams主打蛋白質含量更高、含糖更少，獲得多位體壇知名人士支持，包括ESPN主持人麥卡菲(Pat McAfee)、女足球星摩根(Alex Morgan)、以及休士頓德州人(Houston Texans)四分衛史特勞德(C.J. Stroud)等。該品牌今年初也與NFL合作推出聯名特別款，抓住美足粉絲特愛這項產品的趨勢；此外也在Uncrustables鮮少曝光的數位行銷上大下功夫，與內容創作者合作推廣。Jams目前在目標百貨(Target)、沃爾瑪(Walmart)販售。

另一食品業巨頭Welch's也開始在沃爾瑪推出「Real PB&J」，號稱比Uncrustable大50%、蛋白質含量高一倍。Welch's品牌與創新長哈特肖恩(Andrew Hartshorn)表示，這款產品是因應消費者希望「更大的三明治來滿足更大的食量，而且真的能讓他們吃飽」的需求。

消費包裝產品分析師、Express Checkout撰稿人內特羅森(Nate Rosen)稱，消費者渴望懷舊口味以及方便實惠的食品，90年代末、2000年代的孩子開始為人父母，花生醬果醬三明治就是他們已經熟悉、喜愛又很方便的食物，才讓這個產品又成為食品公司必爭之地。