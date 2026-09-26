爆紅澳洲優格冰淇淋征服紐約客 排隊一小時也願意

示意圖。Image by Elisa from Pixabay

紐約市 的排隊文化蔓延至上東區，一夕之間這裡也開始為優格冰淇淋 （froyo）瘋狂。在萊辛頓（Lexington）大道上，人們沿著街區排起長龍，而居民則好奇張望在他們價值數百萬元住宅附近的蜿蜒隊伍，納悶72街轉角究竟發生了什麼事。

紐約郵報報導，爆紅的澳洲 優格冰淇淋店Mimi's日前開設了首間上城分店，立刻吸引了一群身著運動褲的20多歲年輕人、家長及小朋友們，大家心甘情願地排隊近一小時，只為品嚐一客優格冰淇淋。他們表示，這段等待時間絕對值得。

由26歲的雪梨人安珀·林茲（Amber Linz）所創立的Mimi's，在蘇荷區早已因排隊人龍綿延整條街而聲名大噪，這股熱潮如今也延伸至上城。

附近大樓的門衛發現自己不得不回答居民和路人的提問，他們完全搞不清楚為何深夜時分大樓外突然聚集了數十人。東72街150號的一名門衛說，人們都在問「發生什麼事了」。

人潮最多的時段出現在放學後與晚餐後，甚至有學生團體要求店家提早開門，好讓他們能在午休時擠出時間享用優格冰淇淋；林茲對此調整了營業時間，並為孩子們前來享用甜點感到欣喜。

林茲說，蘇荷區的店從未接待過這麼多孩子，這裡的市場純粹是在地客群，人們來這裡，因為他們就住在附近，很高興Mimi's已逐漸成為社區人們樂於聚集的據點。

林茲表示，兩年前搬到紐約後，她深感社區歸屬感的流失，她開設Mimi's的初衷，是為打造一個真正的「第三空間」。

她在澳洲成長的環境與餐飲業息息相關，在創立Mimi's前曾販售烘焙食品，而這家店原本只打算作為一個六個月的快閃店，「作夢也沒想到它會突然爆紅」，讓她一躍成為這座在網路瘋傳的迷你商業王國掌舵人。

林茲的經營哲學很簡單，她說，她喜歡將簡單風味做到極致，然後讓顧客在配料上盡情發揮。

優格冰淇淋在2026年如此轟動，似乎有些不可思議，但Mimi's絕非唯一例子。Myka這家備受矚目的希臘風味優格冰淇淋連鎖店，也因在紐約市其他地點的排隊長龍而聞名，正準備在第二大道與東80街附近開設新店。

而在不到兩個街區之外，簡直就是「優格冰淇淋街」（fro-yo-row）。在第二大道的東81街與東82街間，早已有家地標般的Pinkberry，歷史可追溯至2000年代初，至今仍屹立不搖；此外還有相距僅數步的16 Handles與Anita Gelato。

某個周三夜晚，16 Handles的配料吧台有如遭人洗劫過一般，彷彿人們從未吃過甜點。在Butterfield Market，購物者經常自行排起長龍；而平時寧靜的萊辛頓大道上，街坊門外也越來越常出現排隊柱繩與路障。

Mimi's表示，這正是他們進駐上城的原因。行銷總監羅森斯韋格（Sam Rosensweig）表示，他們來到上東區，是因為顧客懇求他們開家更靠近他們的店，他們過去每周都要專程前往下城的Mimi's好幾次。

儘管現場有警戒線、人潮擁擠，甚至偶爾會妨礙出入，但部分當地居民卻發現一個重大好處。Mimi's的店面原本預計會變成一家大麻店，因此雖然現在第72街可能有數百名年輕人為冰淇淋蜂擁而至，但比起大麻店，可說是一大勝利。