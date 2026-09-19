Trader Joe's秋季限定布里歐2風味混搭 華人曝多元吃法

美國連鎖超市Trader Joe's迎接秋季推出多款南瓜風味商品，其中限定販售的南瓜布里歐麵包近日引發討論。示意圖。（取材自pexels.com@ Skyler Ewing）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's秋季限定Pumpkin Brioche Twist引發華人討論，網友分享多種吃法與加熱建議，但因肉桂與南瓜香料風味明顯，評價出現兩極分化。

美國連鎖超市Trader Joe's迎接秋季推出多款南瓜 風味商品，其中限定販售的Pumpkin Brioche Twist(南瓜布里歐麵包)近日引發討論。一名小紅書華人 網友「cc快跑」購入後大讚，麵包剛打開便散發濃郁奶油、肉桂及南瓜香氣，柔軟的布里歐吐司中還帶有豐富大理石紋路，讓她形容「每一口都是秋天的幸福感」。

「cc快跑」表示，這款吐司保留Brioche一貫柔軟且富有彈性的口感，內部融入肉桂糖與南瓜香料，直接食用便有明顯風味。不過，若覺得麵包略乾，可放進微波爐加熱約10至15秒，或以烤箱稍微復烤，再塗上奶油乳酪或Trader Joe's自有品牌的Pumpkin Butter，口感會更接近剛出爐的奶油麵包。

她最推薦將吐司做成法式吐司，把雞蛋、牛奶及少許香草精混合，讓麵包吸收蛋液後，再以奶油煎至兩面金黃。由於吐司本身已有肉桂糖及奶油香，完成後外酥內軟，即使不額外淋上糖漿，也具有足夠甜味。

除了甜食吃法，「cc快跑」也建議嘗試鹹甜三明治。可先將吐司烤得稍微焦脆，再夾入布里起司或瑞士大孔起司，搭配新鮮蘋果片，利用起司的鹹香與水果酸甜平衡南瓜香料，創造更豐富的口感層次。

然而，留言區對這款季節限定商品的評價相當兩極。有人直呼「好吃死了」，也有肉桂愛好者認為很有秋日氣息；另一派網友則表示肉桂味過重、難以下嚥，甚至曾因吃不完而丟棄。也有人認為今年版本的肉桂味較淡，不如去年濃郁，或仍偏愛原味吐司。「cc快跑」則指出，商品帶有明顯Pumpkin Spice風味，不喜歡肉桂或香料味的消費者，購買前最好先審慎考慮。

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