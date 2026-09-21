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這家連鎖餐廳早餐完勝麥當勞、福來雞 僅在3州有分店

編譯尤寶琪／即時報導
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早餐餅乾三明治，示意圖。Image by Vicki Hamilton from...
早餐餅乾三明治，示意圖。Image by Vicki Hamilton from Pixabay

Biscuitville連續第四年榮膺美國最佳快餐早餐稱號，儘管這家早餐店只有在三個州開店，卻擊敗了許多全國連鎖品牌。

這家南方早餐連鎖店在「今日美國」(USA Today)的「十大讀者之選」(10Best Readers' Choice Awards)中拔得頭籌，擊敗了排名第四的麥當勞(McDonald's)、第五的福來雞(Chick-fil-A)、第六名的漢堡王(Burger King)和第七名的溫蒂漢堡(Wendy's)等規模更大的連鎖品牌。

Biscuitville行銷長米切爾(Kristie Mitchell)表示，鑑於快餐早餐市場的競爭激烈，這項榮譽意義非凡。

「這是我們應得的，但我們不想習以為常，」米切爾說。

Biscuitville近期開設了其第90家餐廳，該連鎖餐廳目前在北卡羅來納州、南卡羅來納州和維吉尼亞州都有門市。

她表示，Biscuitville最終希望拓展到田納西州和喬治亞州等州，但這個家族企業目前計劃，在未來幾年專注於現有市場的發展。

餐廳的招牌依然是手工製作的餅乾，每15分鐘新鮮出爐，用得是米切爾祖母傳給公司創始人的「三種原料」家族秘方。

米切爾指出，Biscuitville的魅力遠不止於餅乾本身；「我們這裡沒有微波爐，」她說，「廚房裡沒有任何速食產品。」

所有的蛋都是手動打的，米契爾說，餐廳更不會把半熟的食材運到店裡再進行最後的加工。

但這種作法需要更多的計畫和人力投入，尤其是在顧客仍期待能像得來速窗口那樣快速取餐的情況下。

她認為，這結果的意義遠不止於方便。

「我們經常收到顧客回饋，說『你們的餅乾味道跟我奶奶做的一模一樣』，」米切爾說。

福斯電視台美食真人秀節目「The Floor」的名廚參賽者傑森史密斯(Jason Smith)，也認為Biscuitville堪稱全美早餐界的翹楚。

「我是否認為這是我吃過的最好吃的早餐餅乾三明治？」他告訴福斯數位新聞(Fox News Digital)，「嗯，不是，但它絕對能排進我心目中的第二名。」

而唯一讓他感到不滿的則是奶油這個配料。

「奶油才是讓南方餅乾變得美味的秘訣，」這位出生於肯塔基州的廚師說。

史密斯將他個人心目中的最佳餅乾，評給了在西維吉尼亞、肯塔基州和俄亥俄州均設有分店的Tudor's Biscuit World。

不過，他仍然對Biscuitville的餅乾讚不絕口，稱讚說餅乾口感鬆軟，並特別推薦了其Ultimate Country Ham Biscuit。

精華 FAQ

  • 它以手工餅乾、現打雞蛋和不使用微波爐的堅持建立口碑，強調每份餐點都現做現出，讓顧客認為風味更接近家庭早餐。

  • Biscuitville目前只在北卡羅來納州、南卡羅來納州和維吉尼亞州有分店，最近更開到第90家店，但短期內仍會聚焦既有市場。

  • 最受肯定的是每15分鐘新鮮出爐的手工餅乾，以及像Ultimate Country Ham Biscuit這類三明治；名廚也稱其口感鬆軟、風味出色。

麥當勞 早餐 McDonald's

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