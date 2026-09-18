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全美「咖啡之都」 奧蘭多擠下波特蘭摘冠

編譯周靜芝/即時報導
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WalletHub根據12項關鍵指標，包括價格實惠程度、網路評分、營業時間及分店...
WalletHub根據12項關鍵指標，包括價格實惠程度、網路評分、營業時間及分店數量，將全美「咖啡之都」的美譽授予了奧蘭多。Image by fancycrave1 from Pixabay

根據財經應用程式WalletHub最近對全美100座最大城市的分析，「不夜城」紐約市已不再是咖啡愛好者最青睞的城市。紐約郵報報導，這頂「咖啡桂冠」也跳過了以咖啡館文化聞名的俄勒岡州波特蘭與華盛頓州西雅圖，落在佛羅里達州中部充滿陽光與「魔法」的城市。

WalletHub根據12項關鍵指標，包括價格實惠程度、網路評分、營業時間及分店數量，將全美「咖啡之都」的美譽授予了奧蘭多。

這座「世界主題公園之都」每戶家庭每年平均在最愛的飲品上花費超過154元，該市還擁有全美密度最高的免費Wi-Fi咖啡館；喜歡邊喝飲料邊享用甜甜圈的人也不會失望，奧蘭多的人均甜甜圈店數量亦居全美首位。

WalletHub分析師盧波（Chip Lupo）表示，咖啡店日益成為遠距工作者辦公及人們社交的場所；奧蘭多以旅遊業為主的經濟結構，意味遊客經常需要一個能為手機充電並使用免費Wi-Fi的地方，這也使該城市成為咖啡愛好者的首選之地。

盧波說，人們想喝杯咖啡，想在前往迪士尼世界前滑一下手機，因此希望將開銷壓到最低，以便將更多錢花在觀光景點上；此外，窮大學生也是這些咖啡店免費Wi-Fi的重度使用者。

儘管不再蟬聯榜首，波特蘭在今年的「咖啡愛好者最愛城市」榜單中仍位居第二，邁阿密、長灘和西雅圖則緊隨其後。

此外，儘管在WalletHub的「咖啡消費重鎮」排行榜上僅名列第44位，紐約仍因高度善待咖啡師而名列前茅；最新調查顯示，大蘋果的咖啡愛好者一年在他們最喜愛的咖啡館中，慷慨付了2.37億元小費。

精華 FAQ

  • 根據對全美100座最大城市的分析，WalletHub將「咖啡之都」冠軍頒給佛羅里達州中部的奧蘭多，取代過去常被視為咖啡重鎮的紐約、波特蘭與西雅圖。

  • 這次評比共看12項關鍵指標，包含價格實惠程度、網路評分、營業時間與分店數量等，綜合衡量城市是否適合咖啡消費與咖啡館文化發展。

  • 奧蘭多每戶家庭平均每年花超過154元買咖啡，還擁有全美密度最高的免費Wi-Fi咖啡館，加上旅遊業帶動需求與甜甜圈店數量居前，因此成為咖啡愛好者首選。

咖啡 佛羅里達州 西雅圖

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