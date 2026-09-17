In-N-Out餐點更改2配料 粉絲有人叫好有人怨

加州漢堡連鎖店In-N-Out宣布調整成分，移除漢堡包中的芝麻粉，並將碘鹽更換為海鹽，強調是持續提供優質食物的承諾。（美聯社）

加州 漢堡連鎖店In-N-Out宣布調整成分，移除漢堡包中的芝麻粉，並將碘鹽更換為海鹽，強調是持續提供優質食物的承諾。消息引發粉絲兩極反應，過敏者歡迎，但有人憂心碘攝取不足。

福斯財經網(Fox Business)報導，In-N-Out稍早宣布更改成分後，粉絲反應熱烈。這家在全美10州營運的加州連鎖店表示，近期調整了兩項成分：從漢堡包中移除芝麻粉，並將碘鹽包更換為海鹽。該公司表示，這些改變符合其長期提供優質食品的承諾，並提及2025年已將番茄醬中的高果糖玉米糖漿改為真糖。In-N-Out表示，「我們持續致力以最新鮮、最高品質的食物服務顧客。多年來，我們對成分做出有意義的改變，過去一年也不例外。我們樂於分享最新調整，並將在未來繼續秉持這項承諾。」

成分變更隨即在網路上引發兩極反應，部分顧客稱讚拿掉芝麻，但也有人抱怨碘鹽被換掉。一名臉書用戶寫道，「這是好消息！我幾年前出現芝麻過敏，一直懷念In-N-Out漢堡。」另一人說，「拿掉芝麻對許多過敏者來說是重大改變，包括我的家人。能重新把In-N-Out列為選擇，真是太棒了。」

In-N-Out並未說明捨棄芝麻粉是否專為過敏顧客所做的決定，但此舉逆轉該公司2024年的決定。當時聯邦「FASTER法案」將芝麻列為主要食物過敏原，由於芝麻難以避免交叉污染其他食物，該公司為防範訴訟與召回，只在部分地點的漢堡包中加入芝麻。

不過，從碘鹽改為海鹽引來不少顧客批評，有人擔心碘缺乏及相關健康問題。一名Reddit用戶說，「移除碘？當然，畢竟甲狀腺腫顯然要再度流行了。」另一人說，「我覺得鹽換得不好，碘鹽更能附著在薯條上，」還有一名顧客在臉書發文，「我更喜歡以前的鹽，前陣子注意到結晶變大。以前是多麼細滑。」

In-N-Out並未說明為何將碘鹽改用海鹽。碘鹽自1920年代以來在美國用於預防碘缺乏及甲狀腺腫等疾病。碘鹽通常會添加抗結劑，海鹽一般不含而且較少加工。