我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股早盤／油價跌 Fed升息隔天股債齊揚 費半噴逾3％

近十年450萬人從墨邊境入境 中國移民多落腳這2城

In-N-Out餐點更改2配料 粉絲有人叫好有人怨

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州漢堡連鎖店In-N-Out宣布調整成分，移除漢堡包中的芝麻粉，並將碘鹽更換為...
加州漢堡連鎖店In-N-Out宣布調整成分，移除漢堡包中的芝麻粉，並將碘鹽更換為海鹽，強調是持續提供優質食物的承諾。（美聯社）

加州漢堡連鎖店In-N-Out宣布調整成分，移除漢堡包中的芝麻粉，並將碘鹽更換為海鹽，強調是持續提供優質食物的承諾。消息引發粉絲兩極反應，過敏者歡迎，但有人憂心碘攝取不足。

福斯財經網(Fox Business)報導，In-N-Out稍早宣布更改成分後，粉絲反應熱烈。這家在全美10州營運的加州連鎖店表示，近期調整了兩項成分：從漢堡包中移除芝麻粉，並將碘鹽包更換為海鹽。該公司表示，這些改變符合其長期提供優質食品的承諾，並提及2025年已將番茄醬中的高果糖玉米糖漿改為真糖。In-N-Out表示，「我們持續致力以最新鮮、最高品質的食物服務顧客。多年來，我們對成分做出有意義的改變，過去一年也不例外。我們樂於分享最新調整，並將在未來繼續秉持這項承諾。」

成分變更隨即在網路上引發兩極反應，部分顧客稱讚拿掉芝麻，但也有人抱怨碘鹽被換掉。一名臉書用戶寫道，「這是好消息！我幾年前出現芝麻過敏，一直懷念In-N-Out漢堡。」另一人說，「拿掉芝麻對許多過敏者來說是重大改變，包括我的家人。能重新把In-N-Out列為選擇，真是太棒了。」

In-N-Out並未說明捨棄芝麻粉是否專為過敏顧客所做的決定，但此舉逆轉該公司2024年的決定。當時聯邦「FASTER法案」將芝麻列為主要食物過敏原，由於芝麻難以避免交叉污染其他食物，該公司為防範訴訟與召回，只在部分地點的漢堡包中加入芝麻。

不過，從碘鹽改為海鹽引來不少顧客批評，有人擔心碘缺乏及相關健康問題。一名Reddit用戶說，「移除碘？當然，畢竟甲狀腺腫顯然要再度流行了。」另一人說，「我覺得鹽換得不好，碘鹽更能附著在薯條上，」還有一名顧客在臉書發文，「我更喜歡以前的鹽，前陣子注意到結晶變大。以前是多麼細滑。」

In-N-Out並未說明為何將碘鹽改用海鹽。碘鹽自1920年代以來在美國用於預防碘缺乏及甲狀腺腫等疾病。碘鹽通常會添加抗結劑，海鹽一般不含而且較少加工。

精華 FAQ

  • In-N-Out將漢堡包中的芝麻粉移除，並把原本使用的碘鹽更換為海鹽。公司表示，這些改變是為了延續提供新鮮且高品質食物的承諾。

  • 因為芝麻已被列為主要食物過敏原，對芝麻過敏的人來說，移除相關成分可降低風險，也讓更多過敏顧客重新把In-N-Out納入用餐選擇。

  • 部分顧客擔心海鹽不含碘，長期可能增加碘攝取不足與甲狀腺問題風險；也有人認為碘鹽在口感和附著性上更符合原本期待。

加州

上一則

全美自行車友善城市與社區 3地分居榜首

下一則

🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃

延伸閱讀

In-N-Out薯條太軟爛？網友曝「點餐秘訣」：跟店員說2字變酥脆

In-N-Out薯條太軟爛？網友曝「點餐秘訣」：跟店員說2字變酥脆
南加10億打造全美最大城市公園 In-N-Out率先進駐

南加10億打造全美最大城市公園 In-N-Out率先進駐
加州In-N-Out有人持棍棒鬧事 大學生「持鍋鏟」跳窗制伏

加州In-N-Out有人持棍棒鬧事 大學生「持鍋鏟」跳窗制伏
「澤西麥克」熱賣烤牛肉堡 粉絲曝升級潛規則 

「澤西麥克」熱賣烤牛肉堡 粉絲曝升級潛規則 

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

2026-09-11 20:25
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25
白金漢宮7日表示，英國哈利王子（左）與妻子梅根和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。(路透)

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

2026-09-09 06:05

超人氣

更多 >
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女
美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元

美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元