秋天的滋味…6連鎖店11款新飲料值得一嘗

示意圖。Image by Melk Hagelslag from Pixabay

喜愛秋天的人多會熱切期待季節新飲品的推出，讓甜美風味與淡淡辛香，為漸涼的日子增添暖意。許多連鎖品牌在八月便開始預告秋季系列，而新選項通常會在月底陸續登場；除了經典不敗的南瓜 香料拿鐵，各家也以其他風味飲品吸引顧客。美食網站Tasting Table報導，無論是Dutch Bros的常客、正在星巴克 （Starbucks）排隊，還是打算前往溫蒂漢堡（Wendy's）用餐，以下是6連鎖店11款值得打破慣例一試的秋季飲品。

1. 星巴克山核桃 告爾多咖啡（Pecan Cortado）

秋意漸濃時，是否總會想點杯南瓜香料拿鐵？星巴克的山核桃告爾多咖啡或許會成為今年新寵。這款在2025年首次推出的飲品，憑著宛如派餅的香氣，贏得顧客青睞。這杯熱飲包含三份星巴克黃金精萃濃縮咖啡，搭配山核桃糖漿與奶泡，再撒上酥脆的山核桃碎作為點綴。這款甜度適中、帶有堅果、奶油風味與淡淡辛香的飲品，是迎接秋天的理想選擇。

2. 星巴克南瓜奶油冷萃咖啡（Pumpkin Cream Cold Brew）

南瓜奶油冷萃咖啡已是星巴克歷久不衰的人氣飲料，在該店所有季節性商品中，這款飲品的登場更加深了秋天的氛圍。這款冷飲以香草糖漿、南瓜風味香料粉及南瓜奶油冷奶泡調製而成，讓許多顧客期盼它能全年供應。

3. 溫蒂漢堡蘋果奶酥冰炫風（Apple Crumble Frosty Fusion）

為了豐富霜淇淋的風味，溫蒂推出了蘋果奶酥冰炫風，將香草霜淇淋加入香料蘋果糖漿，並綴以燕麥碎屑，專為喜愛冰淇淋搭配烘焙點心的顧客所設計。雖然部分試吃者感到滿意，但並非每位顧客都喜歡它的口感，有人甚至考慮以後點餐時要求不加奶酥粒。

4. Dunkin'提拉米蘇冰搖濃縮咖啡（Tiramisu Shakin' Espresso）

提拉米蘇的愛好者，看到Dunkin'的這款咖啡時，可能會為之一振。作為該店全新「提拉米蘇系列」的一員，冰搖濃縮咖啡將雙份濃縮咖啡與提拉米蘇漩渦及燕麥奶混合搖勻，並由微甜糖漿加以點綴。味道常被比喻為浸泡過咖啡的手指餅乾，而品嚐過的顧客都意外地滿意。

5. Dairy Queen南瓜派冰風暴（Pumpkin Pie Blizzard）

DQ的南瓜派冰風暴並非新口味，將南瓜派塊融入DQ霜淇淋中，不會變軟的酥脆口感，令顧客印象深刻，這款季節限定甜點已成為DQ迎接秋季來臨的主角。

6. 星巴克山核桃燕麥奶拿鐵（Pecan Crunch Latte）

星巴克的山核桃燕麥奶拿鐵可選擇冰飲或熱飲。冰飲採用山核桃糖漿、脆片及香草甜奶油冷奶泡製成；熱飲則不加冷奶泡。這款兩年前推出的熱門飲品已累積一批忠實顧客，而尋求南瓜香料拿鐵替代品者也很欣賞這款帶有堅果風味的美味飲品。一位粉絲在Reddit上寫道，他平常不太喜歡山核桃，但出於好玩試喝了一下，從此便愛上它了。

7. Dutch Bros秋日莓果叛逆者能量飲（Autumn Berry Rebel Energy）

偏好清爽飲品的人，Dutch Bros推出的新口味「秋日莓果叛逆者能量飲」為南瓜飲品之外提供了另一選擇。這款結合石榴、柳橙與水蜜桃的果香調飲，頂層點綴綜合莓果，且不含任何濃縮咖啡。顧客可選擇冰飲或冰沙版的「叛逆者能量飲」、「Myst能量清爽飲」，或是冰沙版檸檬水，且可選無糖並添加甜奶油。

8. Dutch Bros餅乾奶油拿鐵（Cookie Butter Latte）

若曾嚐過Dutch Bros的南瓜拿鐵，不妨試試回歸的餅乾奶油口味。杯底先鋪上一層餅乾奶油漩渦，接著倒入飲品，再覆蓋一層奶油，最後淋上餅乾奶油醬；可選擇拿鐵、冰沙或印度奶茶等形式。一位興奮的粉絲在TikTok留言說，一直在等它回歸，從去年就一直很想念它；也有人指出，餅乾奶油印度奶茶也值得一試。

9. Dunkin'提拉米蘇雲朵拿鐵（Tiramisu Cloud Latte）

雖然雲朵拿鐵曾出現在夏季飲品中，但Dunkin'的提拉米蘇雲朵拿鐵為秋季帶來了新風味；以提拉米蘇漩渦、濃縮咖啡和牛奶調製而成，並佐以棉花糖冷奶泡與熱巧克力粉，一推出便讓粉絲們爭相品嚐。一位顧客在Reddit上稱，這可能是他們有史以來最棒的飲品，另一人則形容這款飲品就像一杯提拉米蘇，並在 臉書（Facebook）上給予滿分10分的評價。

10. Five Guys肉桂捲奶昔（Cinnamon Bun Shake）

雖然Five Guys的肉桂捲奶昔目前僅在海外販售，但仍值得一提，或許能激發在家自製甜品的靈感。Five Guys的奶昔素來美味，這款限時推出的新品，被形容為宛如製作完肉桂捲後舔勺子的滋味。杯中混合了肉桂捲糖漿與蓮花焦糖餅乾（Lotus Biscoff）碎，並以鮮奶油畫下句點。Five Guys鼓勵顧客嘗試跨風味混搭，如在肉桂捲奶昔中加入奧利奧、花生醬、香蕉或培根。

11. Dairy Queen黑糖餅乾麵團冰風暴（Brown Sugar Cookie Dough Blizzard）

DQ新品「黑糖餅乾麵團冰風暴」，將霜淇淋與黑糖餅乾麵團碎及黑糖混合而成。有人將其比作美味的奶昔，也有人聯想到黑糖製成的Dunkaroos餅乾；能帶來秋日風味，卻不依賴南瓜香料或焦糖蘋果口味。