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自製蜂蜜芥末醬當醃料 蝦仁料理絕配

編譯尤寶琪／即時報導
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蝦仁烹飪。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from...
蝦仁烹飪。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

蝦仁烹飪速度非常快，所以如果為了烹飪這些小巧的甲殼類而花費大量時間準備，似乎有點多此一舉。即使不加太多調味，略帶甜味，口感清淡，肉質鮮嫩的蝦仁本身也風味十足。但凡是把蝦仁義大利麵(shrimp scampi)列入家常晚餐菜單的人都會告訴你，變化才是這種百搭甲殼類的精髓所在。而蜂蜜芥末這款配料正是能讓你重新愛上蝦仁晚餐的秘訣。

那我們否可以將蝦仁雞尾酒的醬汁換成蜂蜜芥末醬，享受風味上的轉變呢？當然可以！蜂蜜能提升蝦仁的微甜，而芥末則能中和甜膩。這在許多不同的菜餚中都是絕佳的搭配。而且，醃製可以說是用途最廣泛的烹飪方式，幾乎適用於包括煎鍋、烤盤、湯鍋和明火在內等所有烹飪工具與方式。你只需用冰箱裡可能已經有的醬汁、幾種常見的食材，再加上一點時間觀念，就能調製出美味的蜂蜜芥末醃料。

當你在家中自製蜂蜜芥末醬時，記得要嚐一下你的蜂蜜芥末醬，看看還能加些什麼，好讓它變得更適合拿來做蝦仁拌醬。它可能不需要額外加糖，但加點像是檸檬之類的酸味，可以讓它味道更鮮美。就算醬汁可能已經調味好了，但再撒點黑胡椒也無妨。如果你想要更辣一些，還可以加點辣椒粉。加入像是香菜等新鮮的香草，則會讓整道醬汁更有家的味道。最後，把所有材料混合在一個密封的塑膠袋裡，就可以放蝦了。不過，別放太久。

嬌嫩的蝦肉，顯然與牛排之類的食材不同，牛排通常可以承受更長時間、更濃烈的醃料。而蝦子只需在冰箱裡用醃料醃製15分鐘，就能充分吸收醬汁的美味。醃製時間最好不要超過一小時，否則蝦肉會失去緊實而有嚼勁的口感，變得像塑膠一樣。時間到了之後，你可以繼續烹飪你喜歡的蝦類菜餚，只需幾分鐘，就可以在爐灶上、烤箱里或其他你喜歡的烹飪方式，完成最後的烹飪步驟。

精華 FAQ

  • 因為蜂蜜能帶出蝦仁原本的微甜，芥末則能中和甜味與膩感，讓整體風味更平衡，也更適合做成各種蝦仁料理。

  • 可視口味加入檸檬增加酸香、黑胡椒提升層次，若想更辛辣還能加辣椒粉；最後再拌入香菜等香草，風味會更完整。

  • 蝦仁建議在冰箱中醃15分鐘即可入味，最長不要超過1小時，否則肉質會失去緊實彈性，口感可能變得軟爛。

義大利 蜂蜜

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