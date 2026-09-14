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新速食連鎖店「契克斯」 靠4元無敵優惠餐打入市場

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by Rene Santacruz from Pixabay
示意圖。Image by Rene Santacruz from Pixabay

隨著民眾持續感受到日常開支上漲的壓力，總部位於佛羅里達州的契克斯（Checkers & Rally's）免下車外帶餐廳祭出「高性價比」策略；該速食連鎖店執行長特本（Chris Tebben）表示，過去幾年來，消費者對價格日益敏感，當他們推出定價4元的「無敵優惠餐」（部分地區為5元）時，見證了當價格下調，消費者會做出多麼強烈的反應。

紐約郵報報導，契克斯最初於2025年5月左右推出4元版的餐點優惠，特本表示，該優惠推出後，他們觀察到消費者的積極反應，讓公司的業績大幅提升。在消費者持續面臨物價上漲的困境，餐廳必須設法說服顧客，讓顧客相信外出用餐物有所值。

特本說，他認為這正是為何當人們決定花錢外出用餐時，「價格實惠」會扮演如此重要的角色。

消費者面臨的壓力對餐廳經營者也是一道艱難的習題，在試圖維持菜單價格具吸引力的同時，也面臨著不斷攀升的營運成本。

特本指出，契克斯致力優化核心食材成本，能有更多空間提供超值餐點，同時仍可確保公司及加盟主在經濟上獲益。

隨著各大連鎖餐廳爭奪眾多希望以更低價格獲得更多食物的消費者，這種平衡做法正在整個餐飲業中上演。麥當勞推廣「McValue」平台與套餐優惠，而溫蒂漢堡則主打自家「Biggie Deals」系列，各連鎖餐廳皆試圖吸引精打細算的顧客。

然而，對契克斯來說，這項策略並非意味著將大幅折扣的套餐納入常設菜單。特本表示，公司將依消費者需求及整體經濟狀況，在不同時機推出此類不同版本的促銷活動。

今年，契克斯重推這項促銷活動的時間比2025年更晚。特本表示，不時推出這項優惠不僅能激發消費熱情，也讓公司能因應消費者生活型態與財務狀況的變化。這次最新促銷活動的時間點，恰逢開學季與勞動節期間。

這份4元的超優惠套餐讓顧客可任選「豪華雙沾醬脆雞捲」（Loaded Tender Wrap）、「辣味雞肉三明治」或「經典漢堡」其中一款，並附有超值薯條、八塊雞塊及一杯16盎司的飲料。

精華 FAQ

  • 因為民眾對物價上漲更敏感，外出用餐時更看重價格實惠。契克斯藉由4元優惠餐，讓消費者感受到高性價比，進而帶動來客與業績成長。

  • 顧客可從豪華雙沾醬脆雞捲、辣味雞肉三明治、經典漢堡三選一，並搭配超值薯條、8塊雞塊，以及1杯16盎司飲料，組成完整超值套餐。

  • 公司透過優化核心食材成本，保留促銷空間，同時讓公司與加盟主仍有獲利。此策略採彈性推出，依需求與經濟情勢調整，不把大折扣餐固定為常態。

佛羅里達州 麥當勞 高性價比

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