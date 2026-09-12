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好市多新口味披薩一盒12美元 華人讚肉量、蔬菜都不含糊

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網友分享好市多披薩新品。好市多示意圖。(路透)
網友分享好市多披薩新品。好市多示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖網友推薦好市多Bibigo韓式烤肉披薩，稱12美元一盒份量足、肉菜豐富，但實際風味偏甜鹹，更接近BBQ披薩。

美國好市多(Costco)不時推出新品，一名住在西雅圖地區的小紅書網友「芋頭蛋黃豬」近日推薦Bibigo韓式烤肉披薩(Bibigo Korean BBQ-Style Pizza)，稱一盒售價約12美元，內含兩大片披薩，不僅牛肉及蔬菜鋪得相當豐富，一片便足夠約3人當作午餐，份量與價格表現均令她感到滿意。

「芋頭蛋黃豬」表示，這款披薩以韓式烤肉牛肉搭配多種蔬菜，餡料幾乎鋪滿餅皮，經過烘烤後香氣及口感都相當不錯。包裝內共有兩片，以其估算，一盒可供多人分食，適合小家庭用餐、朋友聚會，或放在家中作為方便料理。

除了份量充足，「芋頭蛋黃豬」也特別提到熱量標示，每四分之一片約375大卡。若依此份量食用，可較容易控制一次攝取量。不過，她認為實際吃起來的韓式風味並不突出，整體反而更接近帶有甜味的夏威夷BBQ披薩。

▲ 影片來源：Instagram＠coolrandomfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

貼文曝光後，有人表示已經回購兩盒，留言時甚至正在烤箱中加熱；不少消費者對Bibigo品牌頗有信心，認為只要在好市多看到該品牌新品便願意嘗試，並推薦其小籠包及炸雞等其他產品。

不過，這款披薩的調味仍受到個人口味影響。有網友形容味道偏甜辣，同時帶有一定鹹度，喜歡甜味披薩的人可以嘗試，不愛甜鹹組合者則應審慎購買。此外，好市多各地分店上架品項不盡相同，也有網友感嘆自家附近尚未看到新品，購買前可先向當地門市確認庫存。

精華 FAQ

  • 這款Bibigo韓式烤肉披薩一盒約12美元，包裝內有2大片披薩。網友認為餡料鋪得很滿，份量足以多人分食，適合小家庭或朋友聚會。

  • 她認為披薩的牛肉和蔬菜用料都很實在，烘烤後香氣與口感不錯，且1片約可供3人當午餐。以12美元的價格來看，整體CP值讓她相當滿意。

  • 部分消費者覺得它帶有甜辣與鹹味，喜歡甜味披薩的人會接受；但也有人認為韓式風味不突出，更接近甜味夏威夷BBQ披薩，不愛甜鹹組合者需斟酌。

好市多 華人 Costco

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