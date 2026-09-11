康州這濱海小鎮 海鮮愛好者美食天堂

示意圖。Image by PAEstudio from Pixabay

康乃狄克州 的神祕鎮（Mystic）因影星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）主演的同名電影而聲名大噪，小鎮如今已擺脫「披薩之鄉」的形象，成為名符其實的美食聖地，不僅有許多詹姆斯比爾德獎（James Beard award）得主，還有豐富的當地海鮮，在旅遊雜誌Travel + Leisure最近的一份全國最棒小鎮評選中，神秘鎮更獲選為最佳美食目的地。

紐約郵報（New York Post）報導，從紐約市 開車或搭火車只需2.5小時就能輕鬆抵達神秘鎮，當地悠久的航海歷史使其成為度假者的熱門景點，媒體盛讚康州該區域幾乎匯集了得獎主廚、有創意的調酒師、辛勤的農民、知識淵博的服務人員和專業的漁夫，由於該地區肥沃的土地和豐富的水域資源，他們都在該處匯聚一堂。

說到餐廳，The Port of Call因酷似飽受海浪侵蝕的威士忌酒桶造型以及榮獲詹姆斯比爾德獎的飲品項目而知名。Shipwright’s Daughter也是值得一提的當地餐廳，這間濱海餐廳的菜單每天更換，內容取決於當地漁民在附近碼頭撈捕到的漁獲，餐廳主廚是2024年詹姆斯比爾德獎東北部最佳主廚獎得獎者史丹德里奇（David Standridge），他也入選今年傑出主廚獎的決賽。

恰如其名，雙殼貝類是Oyster Club這間小餐廳的招牌菜，餐廳外有個被稱為「樹屋」的階梯式戶外用餐露台可以俯瞰神秘河（Mystic River），餐廳供應來自康州、羅德島州、麻州和緬因州的牡蠣。

喜歡發酵食物的人不能錯過Nana’s Bakery，店裡販售酸種麵包、披薩和備受顧客喜愛、現點現做的酸種甜甜圈，有黑胡椒乳酪和藍莓糖霜等口味。

Travel + Leisure推薦的則是主打地中海風味的Barbary Coast，這間氛圍溫馨的餐廳提供豐富的天然葡萄酒單和適合分食的菜餚，例如芝麻醬凱薩沙拉佐札塔香料麵包碎粒。

神秘鎮的旅宿業也很發達，找過夜地點不是問題。德拉瑪酒店集團（Delamar Hotel Collection）去年開了Delamar Mystic，該酒店可帶狗入住，所有客房都有水景、免費早餐和只有房客可使用的室外溫水游泳池。

受遊客喜愛的The Whaler’s Inn近期新增高級住宿建築Stanton House，頂層套房有私人陽台可俯瞰費希爾斯島海峽（Fishers Island Sound），還可從前面提到的Shipwright’s Daughter點客房服務。