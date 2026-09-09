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好市多迷你漢堡好吃省事 華人曝加熱關鍵：麵包柔軟不乾硬

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好市多漢堡以安格斯牛肉餅、美式起司、焦糖洋蔥及布里歐小麵包組成，鹹香中帶有洋蔥甜...
好市多漢堡以安格斯牛肉餅、美式起司、焦糖洋蔥及布里歐小麵包組成，鹹香中帶有洋蔥甜味，且產品已完全熟製，帶回家後不必重新烹調，只要徹底加熱即可食用。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Engin Akyurt）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多Sweetwood Ranch迷你起司漢堡因方便加熱又好吃受關注，網友分享微波與氣炸鍋技巧，重點在保留麵包濕潤並確保中心熱透。

美國好市多(Costco)一款 Sweetwood Ranch Angus Cheeseburger Sliders 迷你起司漢堡近期引發討論。一名小紅書網友Lynn表示，自己在賣場試吃後立刻被吸引，漢堡以安格斯牛肉餅、美式起司、焦糖洋蔥及布里歐小麵包組成，鹹香中帶有洋蔥甜味，且產品已完全熟製，帶回家後不必重新烹調，只要徹底加熱即可食用。

▲ 影片來源：Instagram＠costcoguide（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Lynn分享，若一次只吃2個，最快方式是使用微波爐。依包裝說明，從冰箱取出後不用完全拆除外袋，只需撕開一端排出蒸氣，接著整包放入微波爐，以高火加熱1分15秒。保留部分包裝能利用蒸氣維持布里歐麵包的柔軟度，避免加熱後變得乾硬。

她坦言，自己曾將塑膠包裝完全拆掉後再微波，結果麵包水分流失，口感明顯變乾。若對塑膠受熱有所顧慮，也可以把漢堡放在瓷盤上，搭配微濕的廚房紙巾覆蓋後再加熱。不論採取哪一種方式，都應依產品包裝及微波爐功率調整時間，並確認漢堡中心已完全熱透。

若一次準備4至6個，Lynn則推薦氣炸鍋。將漢堡外包裝全部拆除後，彼此保留少許空隙放進炸籃，以華氏325度、約攝氏163度加熱10至14分鐘，約10分鐘時先檢查溫度，若中心仍不夠熱，再增加2至4分鐘。另有網友分享，可先單獨加熱牛肉餅，再與麵包、起司重新組裝並用鋁箔紙包裹，以減少麵包變乾的情況。

留言區有家長表示，早上加熱後會讓孩子帶到學校當早餐或午餐，也有人得知北加州及新澤西門市有貨後，立刻詢問商品位置。Lynn表示自己是在冷藏櫃找到，但其他門市庫存偏低，實際陳列區域可能不同。

精華 FAQ

  • 因為它已完全熟製，買回家只要加熱就能吃，且結合安格斯牛肉、起司、焦糖洋蔥與布里歐小麵包，口味被形容鹹香又帶甜味，兼具省事與美味。

  • 建議用微波爐，從冰箱取出後只撕開外袋一端排氣，整包微波1分15秒，利用蒸氣保持布里歐麵包柔軟；若擔心塑膠，也可改放瓷盤並覆蓋微濕紙巾。

  • Lynn推薦氣炸鍋，先把外包裝全拆除後留些空隙放入炸籃，以325度、約163度加熱10至14分鐘，約10分鐘先檢查，必要時再加熱2至4分鐘。

好市多 華人 Costco

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