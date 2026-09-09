什麼三明治要38元？美網球迷搶著排隊 等20分鐘也要吃

美國網球公開賽。（歐新社）

據紐約郵報報導，今年美國網球公開賽（US Open）期間，多數日子裡都會看到一條長長的人龍。這些球迷排隊的目的，是為了買到一份要價38元、已經成為本屆賽事熱門話題的三明治。

究竟是什麼原因，讓美網觀眾願意排隊。對有些人來說，甚至得花上球場一天行程中的15到20分鐘只為了買一份鋪著洋蔥、蒜香蛋黃醬和普羅沃洛內起司的烤牛肋排三明治（prime rib sandwich）？這就要看你問的是誰了。

64歲、住在布魯克林 的卡爾森（Rob Carlson）表示，他決定加入隊伍，是因為之前從其他人口中聽到了不少關於這款三明治的好評。

卡爾森剛排完隊便接受紐約郵報採訪。他說，「重點是，當你聽到有人吃過之後告訴你『你知道嗎？真的很好吃。』然後你又看到現場排著長長的人龍，這兩件事其實就已經告訴你：好吧，你知道嗎？值得等。當大家真的很喜歡它，而且願意排隊等候，而你又看到其他人也證實它確實不錯，那為什麼不等一下呢？」

24歲的斯特魯達（Allie Struda）和28歲的巴雷特（Emma Barrett）都住在紐約市 。兩人在拿到自己的法式沾醬牛肉三明治（French dip sandwich）後不久表示，她們早就聽過Salt Hank’s 的「傳說」。

如果你不熟悉Salt Hank，他的本名是拉波特（Henry Laporte），他在COVID-19疫情期間靠著在社群媒體上發布爆紅的料理影片而成名。

隨著人氣上升，他累積了大量追蹤者、接到品牌合作，也出版了食譜書。到了去年，他更在紐約西村（West Village）開設了自己的實體店面。

這款38元的三明治，如今已成為美網相當受歡迎的食物。

這間店開幕後便迅速取得成功，而它主打的正是如今在美網爆紅的那款French dip三明治。

斯特魯達解釋，「我們住在紐約市，所以早就知道Salt Hank’s 的傳說，也知道它有多好吃。我們一直沒有機會親自嘗試，所以就想說，為什麼不呢？」

巴雷特補充，「有時候，就是那條隊伍把你吸引過去。」她接著說，「社群媒體就是原因。」她指出，社群平台上不斷出現這款三明治的貼文。真的，就這樣而已，而且我真的很餓。」

Salt Hank在2026年8月27日星期四的美網美食預覽活動上，展示他的French Dip三明治。

雖然美國網球協會（USTA）目前沒有統計出今年美網期間究竟賣出了多少份三明治，但國家網球中心營運長扎斯納（Daniel Zausner）曾表示，Salt Hank’s每天的銷量大約是西村店平常一天銷量的三倍。

扎斯納告訴紐約郵報，「這次的關注度會超出所有人的預期，我並不感到意外。讓我非常高興，不是驚訝，而是高興，的是，他們現在在這裡的銷量是原本店面的三倍，卻仍然能夠維持產品的一致性和品質。一天可以做出1500個三明治，而且最後一個的品質和當天第一個一樣好，這點讓我非常滿意。」

USTA當然希望今年賽事結束後，Salt Hank’s能夠再次回到美網。但扎斯納也希望，這次合作對Salt Hank’s本身同樣有所幫助。

Salt Hank’s為了全心投入美網期間的攤位生意，暫停了位於西村的店面營業整整三週。他表示，「我現在所處的階段，就是不希望他們覺得自己為了把重心放在這裡，而暫時放棄旗艦店，是一個錯誤的決定。因為我希望看到他們回來。我們只是希望看到他們真的成功，對自己正在做的事情感到非常滿意。」

簡單來說，這款38元的French Dip三明治靠著社群媒體的聲量，在今年美網現場形成排隊熱潮。每天甚至能賣出約1500個，約是Salt Hank’s西村店平日銷量的三倍。這也解釋了為什麼許多球迷即使知道需要等待15到20分鐘，仍然願意排隊，只為親自嚐一口這款已經在網路上爆紅的三明治。