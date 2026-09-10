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美國人不愛喝南瓜風味拿鐵了嗎?

編譯陳韻涵／即時報導
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星巴克約20年前第一次推出這款秋季飲品以來，南瓜香料拿鐵已催生無數咖啡約會、網路...
星巴克約20年前第一次推出這款秋季飲品以來，南瓜香料拿鐵已催生無數咖啡約會、網路迷因及各式秋季主題裝飾。美聯社

麥當勞上周宣布，過去10年來象徵「入秋」的飲品南瓜香料拿鐵，如今首次未入選秋季菜單，改以焦糖蘋果派口味的飲品取代；南瓜香料拿鐵疑似「退流行」，凸顯消費者口味轉變且偏好更獨特的飲食選項，但也有不少消費者偏好且懷念經典風味。

麥當勞發言人告訴「有線電視新聞網」(CNN)，焦糖蘋果派是麥當勞今秋唯一推出的咖啡口味，南瓜香料口味今年雖然不會上架，但公司仍持續尋求為顧客帶來季節限定風味的方式。

CNN報導，麥當勞向來不是南瓜香料拿鐵的代表品牌，星巴克(Starbucks)與甜甜圈品牌Dunkin' Donuts才是這股風潮的主力；不過，麥當勞此次調整菜單，依然被解讀為美國消費者對南瓜飲品兩極化熱情的降溫訊號。

星巴克約20年前第一次推出這款秋季飲品以來，南瓜香料拿鐵已催生無數咖啡約會、網路迷因及各式秋季主題裝飾；市場研究公司Datassential數據顯示，高達86%的消費者喝過南瓜香料拿鐵。

麥當勞今年押注蘋果口味似乎也有道理，Datassential趨勢分析師與副總監柯納漢(Clare Conaghan)表示，看似平凡的蘋果，未來很可能成為秋季飲品的新主流。

Datassential調查發現，販售蘋果派口味的咖啡店家同比去年成長了99%，焦糖蘋果口味的店家也增加49%；相較之下，南瓜香料拿鐵僅成長37%。

柯納漢指出，焦糖蘋果口味有潛力取代或彌補南瓜香料的市場地位，且已有不少品牌跟進這股趨勢。

消費者正大舉遠離南瓜香料，轉而嘗試更特別且獵奇的口味。社群平台Pinterest上月數據顯示，香蕉拿鐵糖漿的搜尋量暴增916%，藍莓咖啡上升384%，棉花糖冷萃則成長250%。

各大連鎖飲料品牌紛紛推出結合多種冷萃泡沫、糖漿與蛋白質配方的複合式飲品，以菜單富含南瓜品項的Dunkin'為例，該公司近期推出「陽光雲檸檬水」(Lemon Drop Suncloud Lemonade)及棉花糖花生醬風味冰咖啡(Fluffernutter frozen coffees)等新產品。

市場口味逐漸多元，但南瓜香料拿鐵短期內仍不會消失。市場研究機構Technomic的消費者研究資深總監伯恩(Robert Byrne)告訴CNN，約有25%的消費者依然愛喝南瓜口味咖啡。

此次咖啡菜單調整，呼應麥當勞近期的整體經營策略。速食龍頭麥當勞日前公布去年以來最疲軟的成長表現，結果顯示第二季美國同店銷售額僅成長0.8%；麥當勞將部分來客數下滑的原因，歸咎於超值套餐選項太多拖慢出餐速度，將檢討菜單結構。

麥當勞的秋季新品上市後，在社群媒體上引發評價兩極的熱烈討論，有人形容新飲料「充滿濃厚秋日氣息」，但也有人抱怨實際成品不如廣告般賣相美觀，另有使用者吐槽該飲料喝起來有「蠟燭」的味道；不少網友懷念過往的經典南瓜口味，甚至有人發起線上連署，呼籲麥當勞讓南瓜風味飲品回歸。

精華 FAQ

  • 麥當勞首次將南瓜香料拿鐵排除在秋季菜單外，改推焦糖蘋果派口味飲品。此舉被視為公司回應消費者口味變化，也反映品牌想以新的季節限定風味吸引顧客。

  • Datassential指出，販售蘋果派口味咖啡的店家同比成長99%，焦糖蘋果口味店家增加49%，都高於南瓜香料拿鐵的37%成長率，顯示蘋果風味正快速升溫。

  • 雖然南瓜風味熱度降溫，但並未消失。Technomic表示仍有約25%的消費者喜歡南瓜口味咖啡，且社群上仍有人懷念經典風味，甚至發起連署希望麥當勞讓它回歸。

星巴克 麥當勞 南瓜

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