洛杉磯一杯咖啡要價9美元 華人上班族崩潰喊「喝不起」

洛杉磯華人抱怨在外購買咖啡對經濟負擔過大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 洛杉磯咖啡價格飆升，部分飲品結帳逼近9到10美元。

洛杉磯咖啡價格飆升，部分飲品結帳逼近9到10美元。 重點二： 華人上班族認為每天買咖啡負擔太大，改為在家沖泡。

華人上班族認為每天買咖啡負擔太大，改為在家沖泡。 重點三：網友指出價格受店家、客製化與薪資購買力差異影響。

美國物價持續攀升，如今在洛杉磯 買杯咖啡 ，也開始成為需要仔細考慮的消費決策。一名旅居當地的華人 上班族「不拒絕香菜」近日在小紅書發布影片，表示洛杉磯部分咖啡店一杯飲品動輒要價9美元，若每天購買，一個月花費便相當可觀，讓她直呼「偶爾喝可以，每天一杯真的頂不住」，最後決定改在家中沖泡。

「不拒絕香菜」表示，洛杉磯咖啡店林立，精品咖啡市場尤其蓬勃，但價格也成為重災區。部分飲品原價已達7至8美元，若再更換燕麥奶、加購配料、計入稅金或小費，結帳金額便可能逼近9至10美元。她坦言，自己只是一名普通上班族，過去能夠隨手購買的咖啡，如今已逐漸變成偶爾享受的消費。

「不拒絕香菜」也提到，星巴克執行長Brian Niccol今年5月受訪時曾談及9美元消費，表示部分顧客會將其視為一種「負擔得起的高級體驗」，也有人認為這是一筆犒賞自己的支出。相關說法曝光後引發批評，不少美國網友質疑，對一般消費者而言，9美元一杯的咖啡很難稱得上平價。

留言區不少居住在美國的網友認同咖啡明顯變貴，有人表示洛杉磯較常見的價格約為6至7美元，但韓國城、市中心或裝潢精美的精品咖啡店，飲品加上稅金、植物奶及小費後，確實經常達到8至9美元；也有人指出，現在兩杯咖啡可能就要18至20美元，過去「隨手一杯」的習慣已改成在家沖泡。另有網友認為，外帶咖啡沒有額外桌邊服務，因此通常不會支付小費。

不過，也有人質疑9美元並非洛杉磯咖啡的普遍價格，部分美式咖啡仍約2至5美元，實際花費取決於店家、品項及客製選擇。另有網友認為，比較各地咖啡價格時也應納入薪資與購買力，不能只將美元直接換算成人民幣；上海的平價連鎖咖啡雖可能低至10元人民幣(約1.5美元)左右，但當地收入結構也不同。