Trader Joe's上架「芒果糯米飯」微波加熱即食、適合小鳥胃

美國連鎖超市Trader Joe's。（美聯社）

美國連鎖超市Trader Joe's近期推出全新冷凍甜點「芒果 糯米飯」（Mango Sticky Rice），沒想到上市後迅速掀起話題，不僅獲得消費者大讚，甚至數度出現缺貨情況。這款甜點以經典泰式芒果糯米飯為靈感，結合椰香糯米、芒果丁、椰奶醬與酥脆綠豆，微波約50秒即可食用，不少消費者卻直呼份量太小，最後乾脆一口氣吃完整盒。

Trader Joe's這款新品，是將餐廳常見的泰式芒果糯米飯製成冷凍甜點。盒內包含加入椰子風味的糯米、切丁芒果，以及淋在上方的椰奶醬，另外附有一小包酥炸綠豆，食用時撒在甜點上，增添酥脆口感。

產品主打純素（vegan）及無麩質（gluten-free），從冷凍庫取出後，只需要放進微波爐加熱約50秒，就能直接享用，對想在家快速吃甜點的消費者來說相當方便。

這款冷凍芒果糯米飯每盒售價4.69美元，盒內共有2份獨立包裝，換算下來每份價格不到2.35美元。

不過，產品標示的「2份」很快成為消費者討論焦點，因為不少人認為實際份量偏小，最後往往不是分成兩次吃，而是直接把整盒兩份一次吃完。

新品上市後，消費者反應相當熱烈，有人形容它的出現「美夢成真」，也有人直接給出「11分（滿分10分）」的評價，雖然這個分數顯然超出正常評分範圍，卻也充分反映出不少消費者對產品的喜愛。

不過，也有消費者不太能接受微波加熱的芒果，因為芒果受熱後可能變得較軟，甚至帶有些許糊爛感。對於不喜歡「熱芒果」的人來說，這款冷凍甜點可能就不是理想選擇。

Trader Joe's上架芒果糯米飯。（取材自官網）