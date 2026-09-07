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「澤西麥克」熱賣烤牛肉堡 粉絲曝升級潛規則

編譯莊瑞萌／即時報導
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澤西麥克(Jersey Mike's)的「Cancro Special」潛艇艇堡...
澤西麥克(Jersey Mike's)的「Cancro Special」潛艇艇堡原本是菜單外的秘密商品，因顧客熱烈要求而正式納入菜單。(路透)

澤西麥克(Jersey Mike's)的「Cancro Special」潛艇艇堡原本是菜單外的秘密商品，因顧客熱烈要求而正式納入菜單。這款潛艇堡以烤牛肉與普羅沃隆起司(provolone)為主要食材，加入義式臘腸(pepperoni)，普通份量約11.75元，大份約19.45元，是該連鎖店最昂貴的品項之一。

TastingTable報導，光顧一家客製化潛艇堡店最棒的地方之一，就是在帶走潛艇堡之前可以自由搭配。想在2號潛艇堡加上酸黃瓜？沒問題。想在火雞肉與普羅沃隆起司潛艇堡上加培根？也不成問題。最終被正式命名為第12號的「Cancro Special」在澤西麥克，算是數一數二貴的選擇，最初是菜單外的秘密品項，但因顧客需求量太大，讓普通的烤牛肉與普羅沃隆起司潛艇堡搖身一變，成了豪華版。

澤西麥克的第12號Cancro Special以普羅沃隆起司與烤牛肉為主要食材，但與普通6號潛艇堡的差別在於加入了義式臘腸。普通份量的12號約11.75元，大份約19.45元，無疑是該潛艇堡連鎖店最昂貴的品項之一。即使有些顧客開始質疑澤西麥克的潛艇堡是否還物有所值，12號Cancro Special仍經常被討論。一位Reddit用戶形容它「有一小群死忠粉絲」。與澤西麥克其他潛艇堡一樣，12號採用「Mike's Way」風格，洋蔥、生菜、番茄、紅酒醋、橄欖油混合調味、奧勒岡與鹽，但它是菜單上唯一正式將義式臘腸與烤牛肉結合的潛艇堡。

根據澤西麥克網站，12號Cancro Special起源於1970年代，當時一位送貨員要求這種搭配方式，澤西麥克創辦人彼得．坎克羅(Peter Cancro)的兄弟「非常喜歡這款潛艇堡，於是以家族姓氏為它命名，讓它在菜單上有了自己的名字」，即便Jersey Mike這個人實際上並不存在。

坎克羅在「The Jedburgh Podcast」節目中表示，這款潛艇堡是他自己的創作，在多年來顧客持續要求後，才正式收錄菜單內。坎克羅經常提起，2016年時，Cancro Special仍是一款菜單外品項，到2020年，它當時還是個檯面下的隱藏版，現在已經正式登上菜單，就是第12號。

因為加入了義式臘腸，Cancro Special向來被認為是基本烤牛肉與普羅沃隆起司潛艇堡的升級版，但顧客仍找到其他方式來進一步升級，這是造訪澤西麥克前應知道的潛規則之一。有人建議選擇迷迭香帕瑪森麵包，並加入墨西哥辣椒美乃滋與櫻桃辣椒醬，也有人說記得要求額外義式臘腸。一位Reddit用戶說，「我每周至少吃兩到三次，」另一位TikToker則說這是「他在澤西麥克吃過最好吃的東西」。

精華 FAQ

  • 它最初是菜單外的秘密搭配，因顧客長期要求、點餐需求愈來愈高，最後才被正式納入菜單，成為第12號Cancro Special。

  • 這款潛艇堡以烤牛肉、普羅沃隆起司和義式臘腸組成，普通份量約11.75元，大份約19.45元，是店內較昂貴的品項之一。

  • 除了原本配料，顧客常建議改選迷迭香帕瑪森麵包，並加墨西哥辣椒美乃滋、櫻桃辣椒醬，或再要求額外義式臘腸增加風味。

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