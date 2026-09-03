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牛奶等乳製品 為何應放冰箱後方而非門架

編譯周靜芝/即時報導
冰箱後方能提供更佳的環境，有助延緩乳製品過早變質。Image by Pexels...
冰箱後方能提供更佳的環境，有助延緩乳製品過早變質。Image by Pexels from Pixabay

打開數百萬美國家庭廚房裡的冰箱，層架上呈現著數百萬種不同的景象：精心烹調的家常菜、慣用的調味料，以及匆忙點的外帶餐食；但有一樣物品的擺放位置如此普遍，以至於不假思索便能精準預測它的位置，那就是門架上的牛奶。儘管這是多數人的習慣，但這裡其實是存放易腐食品（以及奶油、優格等）最不理想的地方；冰箱後方能提供更佳的環境，有助延緩這類食品過早變質。

美食網站Chowhound指出，冰箱門是冰箱內最溫暖的地方，因為每當打開冰箱時，門架就更易接觸到室溫空氣，而冰箱後方則較不易受到影響。即使是包裝上印著有效期限，也只能在最佳條件下才具參考價值；要有效防止潛在有害細菌滋生的最佳條件，首先是將乳製品冷藏在農業部（USDA）建議的華氏40度或以下，這個溫度在冰箱後方更易穩定維持。其實冰箱溫度的最佳區間，應維持在華氏35至38度左右，將牛奶、鮮奶油與優格從溫暖的門架移至冰箱內的較低溫環境中，是保存乳製品最佳方法之一。

其他延長乳製品保存期限的方法

電視廣告營造出一種錯誤印象，認為牛奶最好裝在大型玻璃壺中；但儘管玻璃壺外觀吸引人，卻會讓牛奶暴露在不安全的污染物中，更別提冰箱內可能飄散著無害但會破壞風味的氣味。牛奶原本販售時所用的紙盒或加侖裝塑膠瓶，反而能更有效地保護牛奶免受兩者影響；唯一例外的是在自助早午餐吧，如果希望讓客人能方便取用牛奶，可將牛奶倒入瓶中，但最多只能在室溫下放置兩小時。同樣的原則也適用於為咖啡準備的鮮奶油，以及製作水果百匯的優格。

當然，乳製品遠不止是液態或與牛奶相關的形式，關於奶油能在檯面上放多久，甚至曾引起論戰；根據USDA的說法，短期內放一兩天沒有問題，但若想延長保存期限，將這些奶油條從冰箱門架移至冰箱後方較冷的區域更好。世界各地種類繁多、風味各異的起司，雖各有細微差異，但最佳保存方式都是冷藏並保濕，理想情況是使用透氣的包裝紙包裹。一般超市販售的起司，保存效果最佳的位置同樣是冰箱後方，與上述所有乳製品放在一起。

精華 FAQ

  • 因為冰箱門是最常接觸室溫空氣的區域，溫度起伏最大，牛奶放在那裡更容易變質；相較之下，冰箱後方較冷且穩定，更適合保存乳製品。

  • 文章建議把牛奶、鮮奶油、優格與一般起司都移到冰箱後方保存，並將冰箱溫度維持在華氏35至38度左右，至少不要高於USDA建議的40度。

  • 牛奶最好留在原本紙盒或塑膠瓶中，避免改裝成玻璃壺；奶油短期可放1到2天，但要延長保存仍以冷藏為佳；起司則應冷藏並以透氣包裝紙保濕。

牛奶

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