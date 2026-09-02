桃莉芭頓喜愛的美式雞肉餃子 要花她一整天才做得出

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)上月辭世，她生前喜愛的南方家常菜再度成為話題。(美聯社)

鄉村音樂天后桃莉芭頓 (Dolly Parton)上月辭世，她生前喜愛的南方家常菜再度成為話題，凸顯這位巨星對飲食與家庭傳統的深厚情感。

紐約郵報報導，芭頓在田納西州 的大家庭中，與12名手足相伴成長。

她曾告訴美食頻道(Food Network)說：「我們生來就會做菜，我這輩子的記憶裡，總有人陪著我待在廚房，生活就是圍繞著廚房打轉。」

她自述看著家中「那些很棒的親戚們」下廚，才學會做菜。

2020年她接受「連線」(Wired)雜誌採訪時，曾自豪表示：「我是個非常、非常好的廚師，不是那種精緻美食的廚師，我做的菜可能賣相沒有很漂亮，但很好吃。」

在芭頓最愛的料理當中，雞肉餃子 (chicken and dumplings)堪稱代表作。

這道經典南方菜色的食譜，早就收錄在1989年出版的「多莉山上菜：田納西山區家常菜」(Dollywood Presents: Tennessee Mountain Home Cooking，暫譯)書中。

多年之後，芭頓接受「鄉村生活」雜誌(Country Living)訪問時說：「一想到我媽媽，就會想到雞肉餃子。」

芭頓表示，自己雖然愛做簡單的肉餅，但更愛做雞肉餃子。她說：「我會準備好幾隻雞，讓大家都吃得到，因為所有人都愛吃我做的雞肉餃子！」

食譜網站「The Kitchn」描述，1989年芭頓書中的雞肉餃子食譜寫道，先用鹽水加洋蔥與芹菜葉燉煮一整隻雞。

芭頓透露，若要照自己喜歡的方式做出這道菜，得花上「一整天」的工夫。

芭頓自認為，比起烘焙，她更擅長烹飪，但香蕉布丁(banana pudding)仍是她最愛的甜點之一；香蕉布丁的食譜收錄於「桃莉的迪克西料理」(Dolly's Dixie Fixin's)食譜書中，這道甜點的創作靈感來自她母親的做法，需要一盒12盎司的香草威化餅乾，以及五到六根香蕉並切片。

芭頓自曝，馬鈴薯是她的「軟肋」。她告訴「連線」雜誌說：「我每次減肥失敗，都是因為馬鈴薯，不管是薯條、馬鈴薯泥還是烤馬鈴薯，馬鈴薯、馬鈴薯、馬鈴薯！我沒有不愛吃的馬鈴薯料理。」

她說，美乃滋拌成的馬鈴薯沙拉是她參加烤肉聚會時必帶的招牌菜，童年時期每個星期天吃的炸雞配馬鈴薯沙拉，那是「一大享受」。

另外，芭頓1992年接受「紐約時報」訪問時透露，烤豬肉是她的心頭好，「尤其是肥肉的部分」。她說：「沒辦法，食物愈油愈好吃。」