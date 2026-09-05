加油站、公路旁隱藏美食 6位主廚：繞路也要去

老字號加油站的便利商店Buc-ee's。(美聯社)

夏末公路旅行正達高潮，當目的地還需數小時才能抵達時，飢餓總會讓路途感覺更漫長。雅虎（Yahoo）新聞網站採訪了6位主廚，選出他們最喜愛的公路旅行停靠點，從大型連鎖店到在地加油站 商店內的隱藏版美食。

甜點主廚繞道只為品嚐加油站的糖霜堅果

若正駕車穿越德州 ，甜點主廚維列斯（Paola Velez）有個絕不會錯過的停靠點：Buc-ee's。

她是在前往休士頓 參加「南方煙燻節」（Southern Smoke Festival）途中，發現了這家老字號加油站的便利商店。維列斯說，她是第一次造訪Buc-ee's，看到如此熱鬧的休息站，簡直驚呆了，像個走進糖果店的小孩在貨架間梭巡。

維列斯必買的便是糖霜堅果。她說，它們真的、真的太好吃了，好吃到當她去奧斯汀時，儘管那間Buc-ee's不在預定路線上，她還是特地繞過去買了。

查爾斯頓（Charleston）主廚大讚最好吃的加油站炸雞

來自南卡羅來納州查爾斯頓的主廚兼美食作家加納韋（Amethyst Ganaway），強力推薦南方最棒的加油站炸雞。她的兩大首選是：Dodge's Southern Style和Parker's Kitchen。

加納韋說，尤其是Dodge's，在查爾斯頓外的薩凡納公路（Savannah Highway）上有家分店，是她最愛停下來品嚐史上最美味炸雞的地方。談到Parker's Kitchen，她指出炸雞胗是被多數人忽略、低估的佳餚；該店在當地雖屬新面孔，但人氣正瘋狂竄升，其中炸雞胗堪稱完美。

對加納韋來說，這項傳統食物蘊含深刻個人情感。她說，它能讓來自南方的人，在旅途中感受到一絲家的溫暖。

菲裔廚師在紐約州高速公路旁找到夢幻餐館

紐約州科霍斯（Cohoes）的主廚佩拉爾塔（Champ Peralta）在菲律賓長大，他最常光顧的高速公路旁餐館是位於特洛伊（Troy）的Alexis Diner，完全符合他一直以來對美國餐館的想像。

佩拉爾塔指出，Alexis的早餐牛排讓他大為驚喜，完全和他自己醃牛排的方法一樣，並以炸薯條、甜椒、洋蔥和一份香腸作為餐點的收尾。他說，他總會點一份他們的香腸，「真的很好吃」。

某位主廚的公路旅行餐點永遠是Popeyes

來自底特律的主廚喬恩·孔（Jon Kung）在長途駕駛時的用餐選擇向來簡單：Popeyes。他說，他的公路旅行必備餐點一直都是Popeyes，他討厭長時間待在車裡，如果非得開車，會選擇他最愛的療癒美食，而在旅途中，這永遠是炸雞。

對於途經底特律的旅客，他強烈推薦繞道前往「東市場」（Eastern Market），這是全美規模最大的露天農夫市集之一。亮點包括125年歷史的特色食品與起司店DeVries，以及Supino披薩，加上數十個美食攤位，每周六吸引約4萬5000名訪客。

位於I-10公路旁的卡津（Cajun）肉舖

從紐奧良搬到奧斯汀的阿吉拉爾（Grace Stephanie Aguilar），每當返鄉時總有一套固定儀式，她的第一站永遠是Nonc Kev's精選肉品店，這家卡津熟食店兼肉舖位於I-10公路雷恩（Rayne）出口旁，每周營業七天。

阿吉拉爾說，前往Nonc Kev's時，絕少想到要耗費多少汽油；店內肉品琳瑯滿目，有法式香腸（boudin）、酥炸雞皮碎、小龍蝦派、煙燻肉和釀雞肉，還有每日供應的午餐套餐。她特別推薦酥炸雞皮碎，說它實在太美味了，讓她不再想念普通的炸豬皮。

對阿吉拉爾來說，這處歇腳點不只是美食。她說，這裡充滿懷舊氣氛，小時候放學後常去類似的加油站，買幾串法式香腸和一條吐司，做成三明治；每次來到Nonc Kev's，「代表我回家了」。

隱身洛杉磯各處加油站的炸雞連鎖店

在洛杉磯，傑克森（Breana Jackson）的公路旅行必備之選是Krispy Krunchy Chicken，這家總部位於路易斯安納州的炸雞連鎖店，隱身全市各處加油站內。該品牌在全美擁有超過3400家分店，要找到它很簡單，只要順著香味走就是了。

傑克森說，玻璃櫃裡陳列的鬆餅與炸雞可能讓有些人不感興趣，但別因此卻步，炸雞多汁且調味恰到好處，蜂蜜奶油鬆餅鬆軟可口，再淋上蜂蜜更棒。她最常點的是八塊炸雞配鬆餅。不過，各分店的菜單可能不同，若有特定想吃的餐點，最好先確認。

對傑克森來說，Krispy Krunchy Chicken蘊含著濃濃的懷舊情懷。她說，那炸雞與鬆餅讓她回想起老家南方，每次看完比賽後衝進店裡，迫不及待地想大口咬下每一塊雞肉。