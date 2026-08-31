羅馬這7種美食 旅遊作家吃過至今難忘

義式脆皮豬肉捲示意圖。（美聯社檔案照）

義大利 羅馬處處是蘊藏濃厚歷史氣息的古蹟，但旅遊網站Everybody Hates Tourist創辦人兼作家賽克斯（Jonathan Sacks）表示，儘管他熱愛歷史，但觀光 對他來說終究只是在兩餐之間打發時間的活動。他說，從義大利麵到甜點，羅馬擁有世界上最頂級的美食，不僅價格便宜，且隨處可得，以下是他在羅馬之旅中至今仍念念不忘的7種佳餚。

1. 卡波納拉（Carbonara）義大利麵

羅馬以四款經典義大利麵聞名：卡波納拉、格里恰（Gricia）、卡西歐佩佩（Cacio e Pepe）以及阿瑪翠斯（Amatriciana），幾乎所有供應義大利麵的餐廳，都會有一兩道特別拿手的招牌菜。

卡波納拉是賽克斯最喜愛的義大利麵，這歸功於羅馬羊奶（Pecorino Romano）起司、黑胡椒、豬頰肉與雞蛋 的濃郁組合。他指出，這可能是全球最常見的羅馬義大利麵，而它的正確烹調方式也一直爭論不休；有趣的是，它在世界料理中還算是一道新菜色，因為在1940年代之前還不存在。

2. 格里恰與卡西歐佩佩義大利麵

卡西歐佩佩是羅馬最基礎的義大利麵料理，醬汁由羅馬羊奶起司與黑胡椒製成；若再加入風乾豬頰肉，便升級為格里恰義大利麵。

賽克斯說，旅行時用餐應盡量遠離熱門觀光區，雖非放諸四海皆準，但羅馬許多最棒的小餐館都是社區小店，幾代以來持續經營，服務忠實的老主顧；另一個好處是，離觀光客雲集的區域越遠，價格往往就越實惠。

3. 冷切肉品起司拼盤（taglieri）

義大利以絕佳的肉品和起司聞名。在羅馬，這類餐點有不同名稱，包括antipasto（開胃菜）、taglieri與charcuterie（熟食）。

Taglieri是這類肉品起司拼盤最常見的稱呼，規模從僅有幾種肉品起司的簡單拼盤，到足以佔滿整張桌子、供多人享用的盛宴。

4. 羅馬炸飯糰（Suppli）

在羅馬參觀歷史遺跡的空檔，可能會想找點東西快速填飽肚子。賽克斯說，這座城市不缺可以邊走邊吃的小吃，但他最喜歡的之一就是炸飯糰。

羅馬炸飯糰是將米飯、番茄醬與拉絲起司裹成球狀後油炸而成的點心，與西西里炸飯糰（arancini）或可樂餅相似。

5. 特拉皮齊尼（Trapizzino）

特拉皮齊尼是一道新式料理，由主廚卡勒蓋里（Stefano Callegari）所創，塞滿各種美味的「口袋」是披薩的變體，方便外帶。

每家特拉皮齊尼店鋪都會提供幾種經典口味，外加每日輪替的幾款風味。賽克斯說，他最喜歡的特拉皮齊尼是「Doppia Panna」，內餡為雙份布拉塔起司與坎塔布里亞鯷魚。

6. 義式脆皮豬肉捲（Porchetta）

義式脆皮豬肉捲是賽克斯最喜愛的義大利菜餚之一。在羅馬的各類餐廳裡，會發現烤豬肉以多種方式呈現，無論是作為主菜，或是作為三明治、披薩、義大利麵等料理的配料。

賽克斯說，脆皮豬肉捲三明治充分呈現了肉質風味，作法雖然簡單，但當肉質如此美味時，「簡單就是美」。

7. 義式冰淇淋

賽克斯指出，義式冰淇淋是義大利對全世界最佳貢獻之一，無論天氣冷熱，甚至是任何一天，都是完美的甜點。

但義式冰淇淋品質參差不齊，有些店家會用劣質產品來坑騙遊客。賽克斯最愛的第一家是「Fatamorgana」，在羅馬各地設有多間分店，許多都位於熱門地標附近；另一家是冰淇淋大師拉迪奇奧尼（Marco Radicioni）創立的「Otaleg」，店外總是排著長龍。